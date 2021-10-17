ОБСЕ свернула свою работу в оккупированном Донецке

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) приостановила миссию по наблюдению за Донбассом из-за протестов сепаратистов возле ее штаб-квартиры в оккупированном Донецке.

Об этом 17 октября заявил главный наблюдатель Яшар Халит Чевик, передает Reuters. По его словам, 16 октября около 200 пророссийски настроенных демонстрантов пришли в штаб-квартиру ОБСЕ, требуя освободить боевика, задержанного украинскими военными на прошлой неделе.

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"В целях безопасности мы приостановили наши операции", — сообщил Чевик.

Он добавил, что непосредственной угрозы со стороны протестующих пока не было.

В агентстве отмечают, что представители миссии и раньше сталкивались с протестами, организованными сепаратистами. Однако в этот раз они заблокировали вход в отель Park Inn, где базируются наблюдатели.

Ранее сообщалось, что в мае Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе приостановила полеты своих дронов дальнего радиуса.

Напомним, некоторые государства-участники ОБСЕ блокировали решение о продлении мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине на следующие 12 месяцев.