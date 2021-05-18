ОБСЕ приостановила полеты дронов на Донбассе, обвинив Украину в их глушении

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе приостановила полеты своих дронов дальнего радиуса.

Решение принято после того, как один беспилотник заглушили в тылу подконтрольной Украине территории, говорится в отчете на сайте ОБСЕ.

Указано, что 17 мая миссия запустила беспилотник с базы в Степановке (54 км к северу от оккупированного Донецка) и сразу после запуска зафиксировала глушение сигналов обоих модулей GPS.

Как отмечается, почти через час вблизи подконтрольного Украине населенного пункта Бахмутское (77 км к северу от Донецка) наблюдатели запустили режим аварийного управления и направили его на базу в Степановке.

Известно, что на базе произошла аварийная посадка, в результате удара повреждены хвостовой киль и хвостовой отсек фюзеляжа летательного аппарата.

"Выполнение полетов БПЛА дальнего радиуса действия приостановлено до завершения технической оценки, в том числе на предмет наличия каких-либо других повреждений летательного аппарата", — говорится в сообщении.

В миссии подчеркивают, что помехи сигналу GPS могли создаваться из любого места в радиусе десятков километров.

При этом СММ не удалось точно установить источник глушения, однако она зафиксировала оборудование для радиопомех по обе стороны от линии соприкосновения.

Ранее пресс-центр штаба операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что боевики на Донбассе глушат дроны наблюдателей, которые обследуют линию разграничения.

Также сообщалось, что украинская армия приняла на вооружение новый разведывательный дрон.

Напомним, некоторые государства-участники ОБСЕ блокировали решение о продлении мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине на следующие 12 месяцев. Как известно, срок предыдущего мандата миссии истек 31 марта 2021 года.