Экономика 40 минут назад

Октябрь в Киеве оказался самым теплым за 140 лет

Бабье лето в украинской столице затянулось необычно долго

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Климатологи Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского отмечают, что прошедший октябрь в Киеве оказался самым теплым с 1881 года. Об этом говорится в сообщении на странице обсерватории в Facebook.

По данным наблюдений метеостанции обсерватории, среднемесячная температура воздуха в столице в октябре составила +12,5°С, что выше климатической нормы на 4,4°С.

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Самым теплым выдался день 4 октября, когда воздух после полудня прогрелся до +22,0°С. Холоднее всего было под утро 21 октября, когда похолодало до +2,5°С.

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"Характерной особенностью этого года в столице было то, что метеорологическое лето впервые продолжалось так долго, до 14 октября. В октябре было зафиксировано четыре температурных рекорда. В Киеве на проспекте Науки за месяц выпало 101 мм осадков, или почти три климатические нормы", — отмечают метеорологи.

Напомним, в октябре Киев вошел в топ-3 мирового рейтинга городов с самым грязным воздухом.

Отметим также, что в начале октября власти итальянской Венеции впервые задействовали систему защиты от наводнений Mose. Власти города обвинили в катастрофе глобальное потепление.

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