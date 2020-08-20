Политика 1 час назад

Определились партии-лидеры выборов в Киевсовет — соцопрос

На выборах в Киеве лидируют партии "Слуга народа" Зеленского и "Удар" Кличка

Киевский городской совет. Фото: Википедия Киевский городской совет. Фото: Википедия
Киевский городской совет. Фото: Википедия

На выборах в Киевский городской совет в четверку лидеров электоральных симпатий киевлян на данный момент попадают партии "Слуга народа", "Удар", "Европейская солидарность" и "Батькивщина". Партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" балансирует на грани проходного барьера. 

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в августе ВОО "Передовые правовые инициативы". 

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Следует отметить, что электоральные симпатии избирателей несколько изменились по сравнению с июньским опросом. Партия "Слуги народа" и "Европейская солидарность" начали терять голоса, у "Удара", "Батькивщины" — наоборот, выросли показатели электоральных симпатий.

Результаты данного опроса показали, что рейтинг партии "Слуги народа" просел на 8%, несмотря на потерю процентов, за СН готовы проголосовать большинство киевлян — 21,20%. На второе место выходит партия действующего мэра Виталия Кличко "Удар", которая улучшила свои показатели на 3,5% по сравнению с результатами опроса в июне. За "Удар" готовы проголосовать 18,55% киевлян. 

На третьем месте "Европейская солидарность" — 14,75%. По сравнению с июнем, ЕС потеряла 2,9%. 

"Батькивщина" занимает четвертое место с небольшим отрывом от ЕС. За нее готовы отдать свои голоса 12,25% избирателей. По сравнению с прошлым опросом "Батькивщина" улучшила свои показатели на 2,6%. 

ОПЗЖ, выдвинувшая на выборы мэра, по сути двух кандидатов официально Александра Попова и неофициально — Андрея Пальчевского,  получает лишь 5,92% электоральных симпатий на выборах в Киевсовет. 

Другие партии не преодолевают пятипроцентный барьер. Так, одноименная партия блогера Анатолия Шария, которого СМИ связывают с ОПЗЖ из-за его регулярного появления в эфирах телеканалов из орбиты Виктора Медведчука, набирает 4,7% голосов. За партию "Голос", выдвинувшую в мэры столицы шоумена Сергея Притулу, готовы отдать голоса лишь 3,67% киевлян.   

А за партию "Перемога Пальчевского" телеведущего каналов Медведчука Андрея Пальчевского, , по данным исследователей, готовы проголосовать 3,33% избирателей. 

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