Общество 1 час назад

От Covid-19 умер гендиректор КБ "Южное" — ОП

У Зеленского сообщили о смерти одного из самых опытных специалистов аэрокосмической отрасли

У Зеленского опечалены смертью Александра Дегтярева. Фото: КБ "Южное" У Зеленского опечалены смертью Александра Дегтярева. Фото: КБ "Южное"
У Зеленского опечалены смертью Александра Дегтярева. Фото: КБ "Южное"

Генеральный директор конструкторского бюро "Южное" Александр Дегтярев скончался 24 ноября от коронавирусной болезни. Об этом сообщает на своей странице в Facebook Офис президента.

"Он был из тех, чья жизнь сохраняла для нас большую мечту. Об Украине, которая может. Которая хочет и будет среди первых. К сожалению, мы особенно остро это понимаем, когда теряем именно тех, кто умел ломать стереотипы и расширять горизонты... Он — один из самых опытных специалистов нашей аэрокосмической отрасли. Он понимал полностью, как важно интегрировать Украину в глобальную работу по расширению возможностей человечества в космосе", — сказано в сообщении.

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В ОП выразили соболезнования семье и близким Дегтярева, заверив при этом, что Украина "обязательно восстановит" свой космический потенциал.

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"Это — наш долг перед теми, кто видел и боролся за технологическую и современную Украину. И это та самая большая мечта, ради которой жил генеральный директор конструкторского бюро "Южное" Александр Дегтярев", — подчеркнули в президентском офисе.

Отметим, что ни на сайте бюро, ни на его странице в Facebook подобной информации по состоянию на 13:45 нет.

Напомним, ранее от Covid-19 умер следователь Госбюро расследований Андрей Ена, который, в частности, вел дело о расстреле граждан на Майдане Независимости в Киеве в 2014 году.

Ранее от этой болезни умерли сразу трое избранных 25 октября мэров украинских городов — Конотопа, Новогорода-Северского и Борисполя.

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