От Covid-19 умер следователь ГБР по расстрелам на Майдане

Следователь Государственного бюро расследований Андрей Ена, который, в частности, вел дело о расстреле граждан на Майдане Независимости в Киеве в 2014 году, 11 ноября скончался от коронавирусной болезни.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook "Адвокатская совещательная группа", объединяющая адвокатов семей погибших протестующих.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Это большая потеря для нас и для расследования. Андрей Ена уже длительное время был ключевым следователем по эпизоду расстрела протестующих 20 февраля на улице Институтской. Организовывал и проводил следственные эксперименты на Аллее Небесной сотни по этому эпизоду. Координировал большое количество участников, экспертов. Работал с пострадавшими и свидетелями, исследовал, упорядочивал видео", — сказано в сообщении.

Адвокаты выражают благодарность покойному за "большой объем кропотливой и важной следственной работы" по делам Майдана и соболезнуют его близким, друзьям и коллегам.

Напомним, 16 ноября Киевский апелляционный суд отменил решение об избрании бывшему президенту Виктору Януковичу заочно меры пресечения в виде содержания под стражей в рамках дела об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года, когда в центре Киева были убиты десятки людей.

Отметим также, что 16 ноября стало известно о смерти от последствий коронавирусной инфекции новоизбранного мэра Конотопа Сумской области Александра Лугового.