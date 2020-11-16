Суд отменил заочный арест Януковича по делу о расстрелах на Майдане

Киевский апелляционный суд отменил решение об избрании бывшему президенту Виктору Януковичу заочно меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога в рамках дела об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года.

Соответствующее решение суд принял на заседании 16 ноября. Он частично удовлетворил апелляционные жалобы защитников Януковича и направил этот вопрос на повторное рассмотрение в Печерский районный суд Киева, который в мае заочно арестовал экс-президента по этому делу.

Напомним, Янукович бежал из Украины в Россию в феврале 2014 года после массового убийства граждан в центре Киева, в том числе на Майдане Независимости. Через год после этого Верховная Рада лишила его звания гаранта.

В то же время украинское правосудие преследует экс-главу государства по ряду других обвинений. В частности, в начале октября вступил в силу приговор ему к 13 годам тюрьмы за государственную измену в пользу РФ, вынесенный еще в январе 2019 года Оболонским райсудом Киева.

Отметим также, что в конце октября Высший антикоррупционный суд отказался заочно арестовать Януковича по делу о завладении государственной резиденцией "Межигорье" под Киевом в 2007 году, когда он занимал должность премьер-министра.