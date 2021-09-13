Открытый банкинг в мире и Украине: почему за ним — будущее? 

Почему Open Banking — это уже не только "революционная" реальность для глобального финансового сектора, но и неизбежность для рынков, которые все еще отстают в открытии бизнес-данных? Этот материал — о выгодах открытого банкинга для банковских учреждений, FinTech-стартапов и клиентов, о глобальных трендах Open Banking, самых ярких сделках и, конечно же, о перспективах для Украины.

Открывай данные или умри

За последние годы финансы "оцифровались". Развитие онлайн-банкинга, финансовых технологий и других сервисов привел к беспрецедентным возможностям удобства и доступности для клиентов. События 2020 года существенно ускорили процессы цифровизации. Пандемия вынуждает все большее число людей использовать цифровые каналы.

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Эта глобальная тенденция затронула, прежде всего, многие традиционные секторы, в частности банковский. На фоне ковида в этом сегменте лишь росло понимание того, что сегодня мало кто будет действовать в одиночку: для выживания в конкурентной среде банкам необходимо использовать отношения с внешними партнерами для диверсификации продуктового предложения и расширения охвата новыми сегментами клиентов.

Речь идет о технологии открытого банкинга (Open Banking) — концепции, которая предполагает объединение продуктов разных поставщиков, а также предоставление третьим сторонам доступа к банковским данным пользователя с его согласия. Кстати, эта норма стала обязательной для европейских банков после вступления в силу Директива Евросоюза PSD2 (Payment Services 2) в 2016 г. Можно сказать, что в Европейском Союзе этот регуляторный документ дал старт для новой "революционной" эры в финансовой сфере — эры открытого банкинга. Следуя требованиям Директивы, на протяжении 2020 года более 6 тысяч банков открыли доступ к счетам своих клиентов сторонним поставщикам финансовых услуг.

Технология Open Banking функционирует за счет использования микросервисной архитектуры, построенной на открытых API (Application Programming Interfaces). Иными словами, банки и другие участники рынка предоставляют через API доступ к своей инфраструктуре третьим сторонам (FinTech-компаниям, маркетплейсам, e-commerce, IT-компаниям, информационным платформам, другим банкам), чтобы те могли встроить банковские продукты, данные или специфические процессы в свои интерфейсы и на их основе разрабатывать новые сервисы.

По экспертным оценкам, миссия открытого банкинга многогранна, это: стимулирование развития финансовых технологий, преодоление технологической косности банков, создание более удобных для потребителя интерфейсов, расширение продуктовой линейки и многое другое. Через открытые API любая компания может "включиться в розетку" и получить доступ к клиентам банка. Учреждение при этом выполняет функции backend-оператора, а с потребителем на frontend взаимодействует FinTech-стартап или любой другой агент.

Сегодня является вполне очевидным, что тренд на внедрение открытых API и создание платформ открытого банкинга кардинально меняет мышление банков. Ведь устаревшие технологии и консервативные финансовые модели мешают банковским учреждениям идти в ногу с новыми конкурентами. А это не только другие банки, но и намного более креативные FinTech-стартапы. Турбулентность 2020 года стала еще одним доказательством того, что пути назад в банковской отрасли, кроме внедрения Open Banking, нет: "открывай данные или умри".

Пандемия и "спурт" проектов открытого банкинга

Без преувеличения, пандемия 2020 года стала мощным стимулом, который подтолкнул банки и финкомпании к открытию своих ключевых данных в формате Open Banking, разработке собственных проектов, а также ускорил инвестиции и сделки в профильные стартапы и технологии.

Так, по данным исследования, проведенного аналитической компанией "Economist Intelligence Unit" (Великобритания) и швейцарским разработчиком программного обеспечения для банков "Temenos", в 2020 году практически половина банковских учреждений мира была настроена на построение собственных цифровых экосистем. При этом треть организаций разрабатывает инициативы по созданию центров развития открытого банкинга. Отчет также зафиксировал, что база пользователей британской платформы "Open Banking" удвоилась в период с апреля по сентябрь прошлого года, что является поистине "космическим" результатом.

В свою очередь актуальное исследование британского конгломерата "Finastra" свидетельствует о том, что среди 774 опрошенных банков по всему миру 86% хотят использовать API в рамках открытого банкинга в ближайшие 12 месяцев.

Вполне закономерно, что возросли и инвестиции в проекты Open Banking, особенно на фоне повышенного спроса клиентов во время коронавирусной изоляции на получение комфортных, дистанционных и интегрированных в одной "точке входа" финуслуг. Это хорошо видно на примере финансового рынка ЕС. Как сообщают аналитики шведской Fintech-платформы "Tink", средний инвестиционный бюджет в сфере открытого банкинга в Европейском Союзе в 2020 г. находился в диапазоне от 50 до 100 миллионов евро. В целом профильными стартапами ЕС в прошлом году было привлечено финансирования на общую сумму 5,3 млрд евро.

В то же время, по данным ирландской консалтинговой компании "Accenture", в 2020 году 7% выручки европейских банков (или 61 млрд евро) стало результатом развития проектов в Open Banking. Так, за время пандемии крупное финансирование получили сразу несколько стартапов, развивающих открытые API. Это говорит о высокой привлекательности открытого банкинга для инвесторов, ведь во времена экономической нестабильности венчурные предприниматели и фонды более взвешенно относятся к вложению средств в стартапы.

Один из примеров — лондонская компания "Yapily", основанная в 2017 году бывшим сотрудником "Goldman Sachs" Стефано Ваччино. В первом раунде финансирования она привлекла 13 млн долларов от немецкого венчурного фонда "Lakestar", который также вкладывает средства в FinTech-единорога "Revolut". Открытая банковская платформа "Yapily" предоставляет доступ к API компаниям-поставщикам финансовых услуг, в том числе участникам списка "Fortune 500", а также высокотехнологичным британским компаниям. Среди них "Intuit QuickBooks", где API используют для доступа к аналитической и финансовой информации по счетам в Великобритании, Франции и Ирландии, а также "GoCardless" — сервис для приема регулярных банковских платежей.

Еще один пример: британский Fintech-стартап "Credit Kudos", использующий открытый банкинг для более точного кредитного скоринга, привлек 5 млн фунтов стерлингов в рамках раунда инвестиций серии "A". "Credit Kudos" занимается анализом данных счетов с помощью открытых API, что позволяет кредиторам быстрее принимать более обоснованные решения по кредитам, снижая число дефолтов. Что особенно важно, такая модель значительно дешевле, чем другие методы оценки.

Также — не в последнюю очередь из-за пандемии — усилилась и коллаборация между различными "стейхолдерами" технологии открытого банкинга. Так, скандинавский банк "Nordea" (один из европейских пионеров в Open Banking) недавно стал партнером стартапа "Fintech Tink", чтобы предоставлять своим клиентам в режиме реального времени полную информацию обо всех их финансах, включая ипотечные, сберегательные, ссуды и текущие счета, в том числе, и в других банках.

"Visa" в первой половине 2020 г. инвестировала в британскую Open Banking и Regtech-платформу "Railsbank", подписав соглашение о 5-летнем партнерстве с целью развития проектов открытого банкинга в Юго-Восточной Азии. А в конце июня с. г. американский платежный гигант объявил о покупке шведской FinTech-платформы открытого банкинга "Tink", сотрудничающей с около 3,4 тыс. банков и других финансовых структур, которые обслуживают более чем 250 млн клиентов по всей Европе. Сумма сделки составит 1,8 млрд долл., что является весьма внушительным.

Кстати, в прошлом году возник интересный кейс, когда одна FinTech-компания приобрела другую: "SoFi" (крупный стартап из США, начинавший с образовательных кредитов, а потом расширивший деятельность в сторону криптоинвестиций) заплатил 1,2 млрд долл. за цифровую API-платформу "Galileo". Стартап предоставляет услуги ведущим конкурентам "SoFi", например, "Chime", "Robinhood", "Monzo", "Revolut" и др.

В целом, по прогнозу британского исследовательского центра "Juniper Research", к концу 2021 г. количество пользователей открытого банкинга во всем мире увеличится вдвое по сравнению с 18 млн в 2019 г. — до более чем 40 миллионов. По предположению консалтинговой компании "PricewaterhouseCoopers", FinTech-сектор Open Banking может принести финансовой сфере Великобритании 7,2 млрд фунтов стерлингов выручки к 2022 году.

Исходя из глобальных трендов финансирования сектора в 2020-2021 гг. недавно озвучили многообещающий прогноз исследователи "Allied Market Research" (Индия). Они подсчитали, что стартапы открытого банкинга в ближайшее время будут самым быстрорастущим FinTech-сегментом со среднегодовым темпом роста 27,3%. А в целом мировой рынок Open Banking будет расти на 24,4% в год и к 2026 году достигнет 43,15 млрд долл.

Ключевые преимущества Open Banking

С точки зрения клиента открытый банкинг обеспечивает следующие преимущества:

— принцип единого окна: можно вести личные финансы и анализ счетов из разных банков на одной платформе;

— более дружелюбные и простые интерфейсы: так как к оказанию финансовых услуг подключаются технологичные компании, FinTech-стартапы, пользователи получают более user-friendly интерфейсы и новые инструменты;

— больше компаний на рынке — выше конкуренция — больше выгодных предложений для клиентов;

— проще получать кредиты, так как открытый банкинг ускоряет анализ данных и повышает прозрачность скоринга;

— персонализированный подход к клиенту: поскольку финкомпании получают доступ к данным о клиенте, они могут проводить более глубокий анализ его финансовых привычек и поведения.

Для банков и FinTech-стартапов концепция Open Banking приносит значительные преимущества в контексте повышения технологичности, конкурентности и прибыльности:

— рост выручки, который происходит за счёт расширения каналов продаж и появления новых сервисов;

— больше запросов конвертируется в продажи: более персонализированный подход к клиентам обеспечивает рост конверсии;

— растёт вовлечённость и процент удержания клиентов;

— оптимизация бюджета: единожды инвестировав свои ресурсы в разработку открытого API, банки смогут пользоваться преимуществами инновационных решений без дополнительных затрат на IT-инфраструктуру.

В целом, по экспертным прогнозам, Open Banking в ближайшие годы будет востребован в любом бизнесе с узкой специализацией и тесными взаиморасчетами. Он нужен компаниям, которым важно моментально получить деньги и пустить их дальше, чтобы расплатиться с партнерами. Это и туристические фирмы, и билетные сервисы, и агрегаторы поездок, и маркетплейсы. То есть это тот бизнес, где важен быстрый оборот средств. Также в таком сервисе будет заинтересован ритейл и любой клиентский бизнес с высокими чеками, будь то продажа брендовой одежды, техники или бизнес-авиация.

Украина: почти tabula rasa

В нашей стране открытый банкинг на данный момент находится в зарождающемся состоянии. Это касается как регуляторных аспектов, так и основных "стейкхолдеров", банков и финкомпаний. Хотя полноценное структурирование этого сегмента в горизонте 2-3 лет в нашей стране, на мой взгляд, неминуемо.

Известно, что Национальный банк Украины работает над созданием т. н. "регуляторной песочницы" для Fintech-компаний, в том числе и для стартапов Open Banking. Также есть данные о том, что некоторые банки (в частности, ПриватБанк, Райффайзен банк) уже создали тестовые версии открытых API. В то же время многие банковские учреждения продолжают работать в старой парадигме "закрытых данных".

Но есть и позитивные сигналы. Так, в конце июня с. г. парламент принял новый Закон Украины "О платежных услугах". Он имплементирует директивы ЕС (в частности, PSD2) и закладывает основу для внедрения открытого банкинга. Будем надеяться, что это создаст предпосылки для активизации FinTech-проектов Open Banking, продуктивной коллаборации с банками и создании экосистемы по лучшим мировым моделям. Ведь первый шаг — это половина пройденного пути, который является для украинского финансового сектора неизбежным.

Антон Полтев, заместитель главы правления Genesis Finance, управляющий партнер в Aneles и эксперт в FinTech,

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