Отмены январского ужесточения карантина не будет — Степанов

Снижение показателей заражаемости коронавирусом не станет поводом для отмены ужесточения карантинных ограничений, установленных на период с 8 по 24 января. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

"Что касается проведения жесткого карантина с 8 по 24 января, то мы, как Минздрав, не собираемся вносить соответствующие изменения о его отмене, потому что прогнозируемо оно для нас очень важно", — сказал он.

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По словам министра, его ведомство после новогодних праздников ожидает всплеск заболеваемости Covid-19, равно как и сезонной эпидемии гриппа, традиционно начинающейся в конце января.

При этом чиновник посетовал на то, что местные власти не следят за безопасностью людей во время массовых мероприятий, и привел в качестве негативного примера ситуацию в Киеве.

Напомним, согласно данным, обнародованным Минздравом утром 28 декабря, за предыдущий день было зафиксировано лишь 4385 заразившихся коронавирусом против 6113 и 7709 в предшествовавшие этому два выходных дня. В рабочие же дни перед этим фиксировалось более 11 тысяч заразившихся.

Отметим при этом, что 13 декабря Степанов заявлял, что введенный в январе ужесточенный карантин не является по-настоящему жестким, и если его таковым не сделать, Украине все равно придется вводить локдаун в феврале на фоне роста заболеваемости Covid-19.