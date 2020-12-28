Общество 1 час назад

Число заразившихся коронавирусом за сутки в Украине обвалилось до 4,4 тысячи

В предыдущих два выходных дня их было 6,1 и 7,7 тысячи соответственно

Фото: пресс-служба Киевгорадминистрации Фото: пресс-служба Киевгорадминистрации
Фото: пресс-служба Киевгорадминистрации

По состоянию на 28 декабря в Украине зафиксировано 1030374 заразившихся коронавирусом за время эпидемии, из чего 4385 заразились за последние сутки. Как сообщает Министерство здравоохранения, среди заболевших в предыдущий день — 196 детей и 141 медработник.

Госпитализировано за сутки 1588 человек, умерло 75, а выздоровел 7191. В то же время тестирований проведено за день лишь 15332, из чего методом ПЦР — 12225, а методом ИФА — 3107. За все время их проведено более 5,48 млн.

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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (851), Запорожской (472), Николаевской (347), Днепропетровской (303) и Киевской (283) областях.

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Всего же выздоровело от Covid-19 уже 665729 человек, а умерло 17849.

Общее количество зафиксированных случаев по областям: Винницкая — 22008, Волынская — 32537, Днепропетровская — 57196, Донецкая — 35188, Житомирская — 38545, Закарпатская — 27879, Запорожская — 52175, Ивано-Франковская — 42894, Киевская — 57614, Кировоградская — 8234, Луганская — 10013, Львовская — 60005, Николаевская — 29878, Одесская — 69134, Полтавская — 34843, Ровенская — 40332, Сумская — 40129, Тернопольская — 33540, Харьковская — 67991, Херсонская — 17193, Хмельницкая — 38408, Черкасская — 37856, Черновицкая — 39515, Черниговская — 29212, Киев — 108055.

Напомним, за предыдущий день перед 27 декабря было по стране было зафиксировано 6113 заражений, перед 26 декабря — 7709, перед 25 декабря — 11035, а перед 24 декабря — 11490.

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