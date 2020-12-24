Число заразившихся коронавирусом в Украине превысило 1 млн

По состоянию на 24 декабря в Украине зафиксировано 1001132 человека, заразившихся коронавирусом, в том числе 11490 за последние сутки. Как сообщает Министерство здравоохранения, среди последних — 488 детей и 445 медработников.

Госпитализирован за сутки 2721 человек, умерло 223 человека, а выздоровело — 15775. Тестирований за минувший день проведено 66358, в том числе методом ПЦР — 42132, а методом ИФА — 24226.

В целом от Covid-19 уже выздоровело 631435 человек, а умерло 17395. Тестирований проведено уже 5,39 млн.

Наибольшее количество подтвержденных случаев заражения за последние сутки зафиксировано в Киеве (1377), Запорожской (774), Одесской (676), Киевской (666) и Донецкой (636) областях.

По общему числу случаев распределение по областям следующее: Винницкая — 21490, Волынская — 31917, Днепропетровская — 55174, Донецк — 33738, Житомирская — 37468, Закарпатская — 27543, Запорожская — 50115, Ивано-Франковск — 42482, Киевская — 55497, Кировоградская — 8090, Луганская — 9443, Львовская — 58372, Николаевская — 28351, Одесская — 66971, Полтавская — 33509, Ровенская — 39634, Сумская — 38923, Тернопольская — 32972, Харьковская — 66788, Херсонская — 16408, Хмельницкая — 37600, Черкасская — 36418, Черновицкая — 38914, Черниговская — 28275, Киев — 105040.

Напомним, в предыдущий день Минздрав зафиксировал 10136 случаев заражения и 15372 — выздоровления.

Отметим также, что накануне министерство утвердило план вакцинации жителей Украины от Covid-19, разработанный специалистами Центра общественного здоровья вместе с экспертами Всемирной организации здравоохранения и ЮНИСЕФ.