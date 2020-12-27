За сутки от COVID-19 скончались 72 украинца

По состоянию на 27 декабря 2020 года, в Украине зарегистрировано 6 113 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, к этому времени выздоровел 6 621 человек, умерли 72 пациента.

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"6113 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 27 декабря 2020 года. В частности, заболели 277 детей и 153 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализировано — 1 674 человека, летальных случаев — 72, выздоровело — 6 621 человек", — написал Степанов.

Кроме этого, по данным Степанова, за прошедшие сутки госпитализировано 1 674 человека, выздоровело от коронавируса 6 621 пациент и 72 человека умерли.

За сутки проведено 24 978 тестирований, в том числе, методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) — 19 543, методом иммуноферментного анализа (ИФА) — 5 435.

За все время пандемии в Украине заболело коронавирусом 1 025 989 человек, выздоровело — 658 538 человек и 17 714 украинцев скончались.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (718), Днепропетровской (537), Одесской (515), Запорожской (453) и Николаевской (414) областях.

Количество заболеваний в регионах:

Винницкая область — 21 960 случаев;

Волынская область — 32 429 случаев;

Днепропетровская область — 56 893 случая;

Донецкая область — 34 929 случаев;

Житомирская область — 38 494 случая;

Закарпатская область — 27 828 случаев;

Запорожская область — 51 703 случая;

Ивано-Франковская область — 42 828 случаев;

Город Киев — 107 204 случая;

Киевская область — 57 331 случай;

Кировоградская область — 8225 случаев;

Луганская область — 9982 случая;

Львовская область — 59 798 случаев;

Николаевская область — 29 531 случай;

Одесская область — 68 962 случая;

Полтавская область — 34 600 случаев;

Ровенская область — 40 295 случаев;

Сумская область — 40 047 случаев;

Тернопольская область — 33 452 случая;

Харьковская область — 67 868 случаев;

Херсонская область — 17 067 случаев;

Хмельницкая область — 38 378 случаев;

Черкасская область — 37 617 случаев;

Черновицкая область — 39422 случая;

Черниговская область — 29 146 случаев.

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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, по состоянию на 26 декабря в Украине зарегистрировано 7 709 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.