В Украине зафиксировано более семи тысяч новых случаев инфицирования коронавирусом

По состоянию на 26 декабря, в Украине зарегистрировано 7 709 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
По его словам, к этому времени заболели 366 детей и 198 медработников.
Кроме этого, за минувшие сутки госпитализировано 2 888 человек, скончалось от COVID-19 — 121 человек и 5 145 пациентов выздоровело.
К этому времени проведено 31 482 тестирования, в том числе, методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) — 24 621, методом иммуноферментного анализа (ИФА) — 6 861.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (676), Львовской (676), Киевской (568), Одесской (513) и Запорожской (445) областях.
Количество заболеваний в регионах:
Винницкая область — 21 858 случаев;
Волынская область — 32 300 случаев;
Днепропетровская область — 56 356 случаев;
Донецкая область — 34 586 случаев;
Житомирская область — 38 219 случаев;
Закарпатская область — 27 754 случая;
Запорожская область — 51 250 случаев;
Ивано-Франковская область — 42 725 случаев;
Город Киев — 106 486 случаев;
Киевская область — 56 942 случая;
Кировоградская область — 8 205 случаев;
Луганская область — 9 906 случаев;
Львовская область — 59 551 случай;
Николаевская область — 29 117 случаев;
Одесская область — 68 447 случаев;
Полтавская область — 34 341 случай;
Ровенская область — 40 195 случаев;
Сумская область — 39 848 случаев;
Тернопольская область — 33 328 случаев;
Харьковская область — 67 655 случаев;
Херсонская область — 16 917 случаев;
Хмельницкая область — 38 333 случая;
Черкасская область — 37 321 случай;
Черновицкая область — 39 293 случая;
Черниговская область — 28 943 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, по состоянию на 25 декабря 2020 года в Украине зарегистрировано 11 035 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. К этому времени заболели 484 ребенка и 388 медработников.