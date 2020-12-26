В Украине зафиксировано более семи тысяч новых случаев инфицирования коронавирусом

По состоянию на 26 декабря, в Украине зарегистрировано 7 709 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, к этому времени заболели 366 детей и 198 медработников.

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Кроме этого, за минувшие сутки госпитализировано 2 888 человек, скончалось от COVID-19 — 121 человек и 5 145 пациентов выздоровело.

К этому времени проведено 31 482 тестирования, в том числе, методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) — 24 621, методом иммуноферментного анализа (ИФА) — 6 861.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (676), Львовской (676), Киевской (568), Одесской (513) и Запорожской (445) областях.

Количество заболеваний в регионах:

Винницкая область — 21 858 случаев;

Волынская область — 32 300 случаев;

Днепропетровская область — 56 356 случаев;

Донецкая область — 34 586 случаев;

Житомирская область — 38 219 случаев;

Закарпатская область — 27 754 случая;

Запорожская область — 51 250 случаев;

Ивано-Франковская область — 42 725 случаев;

Город Киев — 106 486 случаев;

Киевская область — 56 942 случая;

Кировоградская область — 8 205 случаев;

Луганская область — 9 906 случаев;

Львовская область — 59 551 случай;

Николаевская область — 29 117 случаев;

Одесская область — 68 447 случаев;

Полтавская область — 34 341 случай;

Ровенская область — 40 195 случаев;

Сумская область — 39 848 случаев;

Тернопольская область — 33 328 случаев;

Харьковская область — 67 655 случаев;

Херсонская область — 16 917 случаев;

Хмельницкая область — 38 333 случая;

Черкасская область — 37 321 случай;

Черновицкая область — 39 293 случая;

Черниговская область — 28 943 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, по состоянию на 25 декабря 2020 года в Украине зарегистрировано 11 035 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. К этому времени заболели 484 ребенка и 388 медработников.