СOVID-19: в Украине за сутки — более 11 тысяч зараженных

По состоянию на 25 декабря 2020 года в Украине зарегистрировано 11 035 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. К этому времени заболели 484 ребенка и 388 медработников.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, за минувшие сутки госпитализировано 2 739 человек, зафиксировано 186 летальних случаев — 186 и выздоровело от этой болезни 15 337 пациентов.

За все время пандемии в Украине заболело 1 012 167 человек, выздоровело — 646 772 человека и 17 581 человек умер.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 038), Одесской (963), Киевской (877), Запорожской (690) и Харьковской (629) областях.

Количество заболеваний в регионах:

Винницкая область — 21 698 случаев;

Волынская область — 32 149 случаев;

Днепропетровская область — 55 680 случаев;

Донецкая область — 34 225 случаев;

Житомирская область — 37 848 случаев;

Закарпатская область — 27 650 случаев;

Запорожская область — 50 805 случаев;

Ивано-Франковская область — 42 611 случаев;

город Киев — 106 078 случаев;

Киевская область — 56 374 случая;

Кировоградская область — 8 149 случаев;

Луганская область — 9 725 случаев;

Львовская область — 58 875 случаев;

Николаевская область — 28 805 случаев;

Одесская область — 67934 случаи;

Полтавская область — 33 997 случаев;

Ровенская область — 39 979 случаев;

Сумская область — 39 490 случаев;

Тернопольская область — 33 175 случаев;

Харьковская область — 67 417 случаев;

Херсонская область — 16 679 случаев;

Хмельницкая область — 38 004 случая;

Черкасская область — 36 947 случаев;

Черновицкая область — 39143 случаи;

Черниговская область — 28 730 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, по состоянию на 24 декабря в Украине было зафиксировано 1 001 132 человека, заразившихся коронавирусом, в том числе 11 490 за последние сутки.