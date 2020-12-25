СOVID-19: в Украине за сутки — более 11 тысяч зараженных

По состоянию на 25 декабря 2020 года в Украине зарегистрировано 11 035 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. К этому времени заболели 484 ребенка и 388 медработников.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
По его словам, за минувшие сутки госпитализировано 2 739 человек, зафиксировано 186 летальних случаев — 186 и выздоровело от этой болезни 15 337 пациентов.
За все время пандемии в Украине заболело 1 012 167 человек, выздоровело — 646 772 человека и 17 581 человек умер.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 038), Одесской (963), Киевской (877), Запорожской (690) и Харьковской (629) областях.
Количество заболеваний в регионах:
Винницкая область — 21 698 случаев;
Волынская область — 32 149 случаев;
Днепропетровская область — 55 680 случаев;
Донецкая область — 34 225 случаев;
Житомирская область — 37 848 случаев;
Закарпатская область — 27 650 случаев;
Запорожская область — 50 805 случаев;
Ивано-Франковская область — 42 611 случаев;
город Киев — 106 078 случаев;
Киевская область — 56 374 случая;
Кировоградская область — 8 149 случаев;
Луганская область — 9 725 случаев;
Львовская область — 58 875 случаев;
Николаевская область — 28 805 случаев;
Одесская область — 67934 случаи;
Полтавская область — 33 997 случаев;
Ровенская область — 39 979 случаев;
Сумская область — 39 490 случаев;
Тернопольская область — 33 175 случаев;
Харьковская область — 67 417 случаев;
Херсонская область — 16 679 случаев;
Хмельницкая область — 38 004 случая;
Черкасская область — 36 947 случаев;
Черновицкая область — 39143 случаи;
Черниговская область — 28 730 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, по состоянию на 24 декабря в Украине было зафиксировано 1 001 132 человека, заразившихся коронавирусом, в том числе 11 490 за последние сутки.