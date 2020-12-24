ВОЗ советует Кабмину не тратить 125 млн грн на экспериментальное лечение СOVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила глубокую обеспокоенность решением Кабинета министров Украины выделить 125 млн грн из государственного бюджета на тоцилизумаб и иммуноглобулин, которые используются для экспериментального лечения от COVID-19.

Об этом говорится в письме главы регионального Европейского бюро ВОЗ Ганса Клюге министра здравоохранения Украины Максиму Степанову, текст которого опубликовало издание LB.ua.

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Клюге выражает глубокую обеспокоенность решением правительства выделить госсредства на лекарства, имеющие низкое доказанное влияние или полное его отсутствие на снижение смертности госпитализированных с коронавирусом пациентов. Он отметил — практика лечения коронавируса постоянно меняется и для этого проводятся многочисленные рандомизированные, контролируемые исследования многих различных препаратов.

"Принимая во внимание ситуацию с мировой пандемией COVID-19, важно отметить инициативу украинских специалистов следовать последним доступным рекомендациям и протоколам лечения. Однако ВОЗ хотела бы привлечь к соблюдению доказательных методов и предлагает пересмотреть имеющуюся в Украине практику назначения экспериментальных препаратов", — говорится в письме.

В организации подчеркнули, что такой большой бюджет следует направить на обеспечение кислородной терапии и необходимыми материалами. В частности, масками и оборудованием для измерения насыщения кислородом (пульсоксиметров) в службах первичной медицинской помощи. Это поможет быстро идентифицировать и направлять пациентов, состояние которых ухудшается. По мнению ВОЗ, госсредства лучше также направить на оборудование, пригодное для отделений интенсивной терапии.

Клюге также напомнил, что ВОЗ внимательно следит за данным глобальных исследований и регулярно обновляют свои технические указания по лечению пациентов с коронавируса. "ВОЗ рекомендует использовать для принятия решений Обновляющее рекомендации по лекарственным средствам для COVID-19", — отметил Ганс Клюге.

Отметим, что Кабмин выделил около 125 млн грн на покупку тоцилизумаба и иммуноглобулина в конце ноября. Оба препарата находятся в украинском протоколе лечения, хотя их эффективность до сих пор не доказана. По протоколу их должны назначать пациентам со средне-тяжелым течением болезни. Ранее замминистра здравоохранения Ирина Садовьяк отмечала: решение о закупке этих препаратов за госсредства поможет больницам на местах быстрее реагировать с оказанием помощи, чтобы пациенты не были вынуждены искать лекарства за свой счет.

При этом в июле инновационная компания в области здравоохранения Roche сообщила, что ее исследование использования тоцилизумаба для лечения пациентов с ковидом не дало никаких результатов. В октябре другое исследование показало, что тоцилизумаб не является эффективным для предотвращения смерти умеренно больных коронавирус.

Напомним, что ранее антибиотик азитромицин, приобретший глобальную популярность в начале пандемии коронавирусной болезни, оказался бесполезен при лечении госпитализированных с COVID-19 пациентов.