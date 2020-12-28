Проветривание помещений и влажная уборка. В Минздраве рассказали, как не заболеть гриппом

В настоящее время идет сезон заболеваемости гриппом и острыми респираторными заболеваниями, и в этот период значительно возрастает риск заразиться.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Министерства здравоохранения Украины.

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В ЦОЗ напоминают, что многие микроорганизмы, вызывающие респираторные заболевания, передающиеся воздушно-капельным механизмом при кашле, чихании.

"Процесс дыхания обеспечивает поступление в наш организм кислорода и является обязательным условием жизни человека. Выдох может сопровождаться образованием мельчайших капелек, что рассеиваются в воздухе. Если же их производит инфицированный, то все, которые окружают источник возбудителя инфекции, заражаются", — говорится в сообщении.

Медики отмечают, что респираторные заболевания обычно передаются от человека к человеку. При этом, некоторые люди могут заразиться, прикоснувшись к предмету на котором содержатся патогенные микроорганизмы, а затем прикоснувшись ко рту или носу.

В ЦОЗ рассказали, как защитить себя и своих близких:

– избегайте/сведите к минимуму контакт с людьми, у которых есть симптомы респираторного заболевания;

– держитесь на безопасном дистанции от других;

– надевайте маску;

– помните об этикете при кашле. Прикрывайте нос и рот изгибом локтя или салфеткой во время кашля или чихания;

– часто мойте руки водой с мылом. Если мыло и вода недоступны, используйте дезинфицирующее средство. Это особенно важно после прикосновения к поверхностям или предметов общего пользования и тех, которые могут быть загрязнены каплями;

– не прикасайтесь к глазам, носу и рту. Таким образом распространяются микробы;

– очищайте, дезинфицируйте поверхности и предметы, которые могут быть загрязнены микробами;

– вирусы не любят свежий воздух, поэтому чаще проветривайте помещение, делайте влажную уборку;

– питайтесь сбалансированно, употребляйте достаточное количество витаминов, микро- и макроэлементов;

– придерживайтесь нормального режима дня;

– ведите здоровый образ жизни;

– одевайтесь по погоде и держи ноги в тепле.

Некоторые респираторные заболевания, например, грипп, можно предотвратить с помощью вакцинации.

"Вакцина защищает от всех актуальных штаммов гриппа, является безопасной и эффективной. Особенно важной вакцинация является для людей из групп риска, поскольку она значительно увеличивает шансы этих людей предотвратить смертельным последствиям болезни. Если почувствовали симптомы заболевания, немедленно обращайтесь к семейному врачу и не занимайтесь самолечением", — подчеркнули в ЦОЗ.

Напомним, согласно исследованию ученых Флоридского университета в Гейнсвиле, вакцинация от гриппа может создавать дополнительную защиту для тех, кто заболел коронавирусом.