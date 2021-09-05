Пенсионный фонд перевыполнил план по поступлениям ЕСВ на 6,3 млрд грн

За восемь месяцев 2021 года поступления Пенсионного фонда Украины (ПФУ) от единого социального взноса (ЕСВ) составили 191,2 млрд грн при плане в 184,9 млрд грн.

Согласно данным ПФУ, этого удалось достичь за счет перевыполнения плана поступлений в апреле — августе.

В частности, по данным Пенсионного фонда, в апреле перевыполнение плана поступлений от ЕСВ составило 3,3 млрд грн, в мае — на 1,8 млрд грн, в июне — 2,7 млрд грн, в июле — 1,1 млрд грн, в августе — 0,7 млрд грн.

В то же время, в январе план поступлений был недовыполнен на 2,1 млрд грн, в феврале — на 500 млн грн, в марте — на 700 млн грн.

В августе поступления от ЕСВ составили 26,1 млрд грн, еще 15,9 млрд грн на финансирование выплат пенсий поступило из госбюджета.

В общей сложности, в Пенсионный фонд за январь — август поступило 330 млрд грн, что на 30,4 млрд грн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом, объем средств, полученных из госбюджета на финансирование пенсионных выплат и единоразовой помощи в связи с карантином, за восемь месяцев 2021 года составил 116,2 млрд грн, что на 5,7 млрд грн, чем за аналогичный период минувшего года.

На сегодняшний день на пенсионные выплаты направлено 6,2 млрд грн. ПФУ обеспечил финансирование пенсий сентября на общую сумму 8 млрд грн.

Ранее сообщалось, что по состоянию на начало 2021 года, власти Украины задолжали 83 млрд грн пенсионерам с оккупированных территорий.

Напомним, в течение 2020 года средний размер пенсии в Украине вырос на 13,77% — с 3082,98 грн до 3507,51 грн.