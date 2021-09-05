  • Главная
  • Политика и экономика
20 минут назад

Пенсионный фонд перевыполнил план по поступлениям ЕСВ на 6,3 млрд грн

В ПФУ отмечают, что этого удалось достичь за счет перевыполнения плана поступлений в апреле — августе

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

За восемь месяцев 2021 года поступления Пенсионного фонда Украины (ПФУ) от единого социального взноса (ЕСВ) составили 191,2 млрд грн при плане в 184,9 млрд грн.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

Согласно данным ПФУ, этого удалось достичь за счет перевыполнения плана поступлений в апреле — августе.

В частности, по данным Пенсионного фонда, в апреле перевыполнение плана поступлений от ЕСВ составило 3,3 млрд грн, в мае — на 1,8 млрд грн, в июне — 2,7 млрд грн, в июле — 1,1 млрд грн, в августе — 0,7 млрд грн.

В то же время, в январе план поступлений был недовыполнен на 2,1 млрд грн, в феврале — на 500 млн грн, в марте — на 700 млн грн.

В августе поступления от ЕСВ составили 26,1 млрд грн, еще 15,9 млрд грн на финансирование выплат пенсий поступило из госбюджета.

Читайте также:
Министр финансов: "Если у вас нет накоплений в НПФ — на пенсию не рассчитывайте"

В общей сложности, в Пенсионный фонд за январь — август поступило 330 млрд грн, что на 30,4 млрд грн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом, объем средств, полученных из госбюджета на финансирование пенсионных выплат и единоразовой помощи в связи с карантином, за восемь месяцев 2021 года составил 116,2 млрд грн, что на 5,7 млрд грн, чем за аналогичный период минувшего года.

На сегодняшний день на пенсионные выплаты направлено 6,2 млрд грн. ПФУ обеспечил финансирование пенсий сентября на общую сумму 8 млрд грн.

Ранее сообщалось, что по состоянию на начало 2021 года, власти Украины задолжали 83 млрд грн пенсионерам с оккупированных территорий.

Напомним, в течение 2020 года средний размер пенсии в Украине вырос на 13,77% — с 3082,98 грн до 3507,51 грн. 

Источник фото: Depositphotos

 

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Десять законопроектов, которые должна принять ВР: каннабис, аудионасилие и ресурсный 5600
Десять законопроектов, которые должна принять ВР: каннабис, аудионасилие и ресурсный 5600
Налоговая амнистия стартует с 1 сентября. Что, как и когда декларировать (инструкция)
Налоговая амнистия стартует с 1 сентября. Что, как и когда декларировать (инструкция)
Власть хочет контролировать доходы людей, чтобы они не могли контролировать власть — УДАР
Власть хочет контролировать доходы людей, чтобы они не могли контролировать власть — УДАР
Загрузка...
Новое видео
Як в Обухові сортують сміття киян та відходи з McDonald's

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Киевский КомикКон сорвал аншлаг: украинские гики соскучились за компанией (ФОТО)

  3. Пожар под Киевом: на складах пылали автомобильные шины

  4. В киевской школе отравились полсотни детей — СМИ

  5. США передали в Украину инновационные лекарства от коронавируса (ФОТО)

Ивент
Розпочалася реєстрація на HR Wisdom Summit 2021
Розпочалася реєстрація на HR Wisdom Summit 2021
Головна HR-подія року відбудеться 29 вересня в Academy DTEK
Загрузка...