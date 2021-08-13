Украина задолжала 83 млрд грн пенсионерам с оккупированных территорий — Счетная палата

По состоянию на начало 2021 года власти Украины задолжали 83 млрд грн пенсионерам с оккупированных территорий.

Из них 11 млрд грн реально могут быть истребованы лицами, состоящими на учете на территории, подконтрольной властям Украины, сообщает пресс-служба Счетной палаты.

Как отмечается, задолженность возникла из-за того, что в течение трех лет правительство не утвердило порядок социальных выплат гражданам из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Кроме того, нет единого подхода к учету страховыми фондами сумм невыплаченных соцвыплат за прошедший период. Такие долги погашаются только по решениям судов и увеличивают расходы фондов на судебные издержки. К примеру, в 2020 году такие расходы только для Пенсионного фонда Украины составили 1,1 млрд грн.

Также, согласно сообщению, долги по страховым выплатам и расходам Фонда соцстрахования перед внутренне перемещенными лицами на начало 2021 года составили 7,8 млрд грн, из них реальные — 0,8 млрд грн.

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Как установил анализ Счетной палаты, в течение 2019-2020 годов переселенцы для покрытия расходов на проживание получили более 6 млрд грн.

К тому же анализ показал, что в 2020 году по сравнению с 2019 годом количество семей ВПЛ, которые получили адресную помощь, увеличилось на 3,7% — с 164,8 тысячи до 170,8 тысячи семей. При этом среднемесячный размер адресной помощи на семью уменьшился на 2,8% — с 1512 грн до 1470 грн.

По данным Минсоцполитики, за последние 5 лет количество переселенцев, состоящих на учете, сократилось почти на 12% — с 1,65 млн в 2017 году до 1,46 млн в 2021 году.

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Напомним, Пенсионный фонд Украины подготовил проект постановления Кабинета министров о Порядке выплаты пенсий, которые не выплачены за период до месяца их восстановления, внутренне перемещенным лицам. Документ касается лиц, которые отказались от справки о взятии на учет внутренне перемещенного лица, зарегистрировали место жительства и постоянно проживают на территории, где органы государственной власти осуществляют свои полномочия.

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявляла, что правительство Украины задолжало 10,5 млрд грн пенсий внутренним переселенцам за период 2015-2016 годов. Тогда выплаты прекращали около 400 тысячам пенсионеров.

Как сообщалось, Верховная Рада предварительно одобрила отмену пени по кредитным долгам для вынужденных переселенцев.

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