Пентагон выделит Украине $60 млн на оборону — распоряжение Байдена

Президент США Джозеф Байден распорядился выделить финансовую помощь Украине в размере $60 млн.

Деньги будут выделены за счет средств Пентагона, сообщает пресс-служба Белого дома.

В частности, в меморандуме, подписанном президентом США 27 августа, говорится, что США выделяют $60 млн Украине на оборону.

"Имеющейся у меня в соответствии с Конституцией Соединенных Штатов Америки властью, я делегирую государственному секретарю полномочия направить выделение денег на сумму до $60 млн на оборонные изделия и услуги Министерства обороны, а также на военное образование и подготовку для оказания помощи Украине", — говорится в меморандуме.

Ранее стало известно, что Комитет по иностранным делам Сената США единогласно принял двухпартийный проект закона "О партнерстве с Украиной в сфере безопасности" (Ukraine Security Partnership Act). Документ увеличивает ежегодную американскую военную помощь Украине до $300 млн, включая летальное оружие.

Напомним, в декабре 2020 года члены Палаты представителей Конгресса США большинством голосов поддержали законопроект об оборонном бюджете на финансовый 2021 год. В законопроект среди прочего также вошли военная помощь Украине и расширенные санкции против проекта "Северный поток-2".

Как сообщалось, власти Украины попросят у США системы противовоздушной обороны и антиснайперские технологии.

Кроме того, Украина направила властям Германии список вооружений, которые она бы хотела получить для защиты Черноморского побережья. В этом списке есть системы противоракетной обороны.