Под Киевом упал самолет: есть пострадавшие (ФОТО)

В Киевской области неподалеку села Гоголев Броварского района в воскресенье, 6 декабря, упал самолет.

В результате аварии 2 человека получили травмы, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

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Указано, что информация о падении самолета поступила на спецлинию "102" примерно в 14:00.

На место происшествия выехали группы реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа и руководство Броварского отдела полиции, спасатели и медики.

"Установлено, что в результате падения 2 человека получили травмы — пилот и инструктор. Их каретой "скорой" доставили в больницу для оказания медицинской помощи", — говорится в сообщении.

Как отмечается, правоохранители открыли дело по статье нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта Уголовного кодекса.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 7 лет.

Предполагается, что в рамках досудебного расследования полиция установит обстоятельства и причины падения самолета.

Ранее "Укроборонпром" провел служебное расследование относительно обслуживания самолета АН-26, который потерпел катастрофу в Чугуеве. По результатам проверки не было обнаружено никаких нарушений при ремонте самолета.