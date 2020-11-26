Иран обещает выплатить компенсации за сбитый самолет МАУ "согласно международным нормам"

Иран компенсирует "согласно международным нормам и стандартам" ущерб, причиненный сбитием пассажирского самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" 8 января нынешнего года. Об этом заявила вице-президент по правовым вопросам Лая Джунейди, передает иранское госинформагентство IRNA.

Она подчеркнула, что по должности несет ответственность за решение этого вопроса и призвала не политизировать его, подчеркнув, что он находится сугубо в правовой плоскости.

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28 октября заместитель министра иностранных дел Ирана по международным и правовым вопросам Мохсен Бахарванд заявлял, что Иран готов ускорить переговоры с Украиной по январской авиакатастрофе и однозначно намерен наказать виновных в ней.

Напомним, в августе Организация гражданской авиации Ирана обнародовала данные из "черных ящиков" сбитого самолета МАУ.

Тогда Иран, по заявлениям украинской стороны, обещал выплатить компенсации за сбитый Boeing лишь после завершения расследования и привлечения виновных к ответственности.

Иранская сторона называет причиной катастрофы ошибку системы ПВО, сработавшей когда самолет МАУ пролетал вблизи некоего важного военного объекта Корпуса стражей Иранской революции.

Отметим, что в результате крушения самолета под Тегераном 8 января погибли 176 человек — 167 пассажиров и 9 членов экипажа. 138 пассажиров были гражданами или жителями Канады, в подавляющем большинстве -иранского происхождения. Они летели в Канаду транзитом через Украину.