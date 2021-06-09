Депозити для населення. В яких банках зараз найвищі та найнижчі ставки (ІНФОГРАФІКА)

У минулому, 2020 році, розмір процентних ставок за депозитами фізичних осіб в українських банках відчутно просів. Так, згідно з даними НБУ, середня процентна ставка за строковими депозитами, що залучались у гривні, знизилась з 14,9% станом на грудень 2020 року до 8,7% станом на грудень 2021 року.

Торішнє зниження прибутковості депозитів аналітик TeleTrade Сергій Родлер у коментарі Delo.ua напряму пов’язує із зниженням самої облікової ставки НБУ. Зазначимо, у 2020 році вона впала із 11% річних до 6%.

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Втім, уже з початку 2021 року регулятор встиг збільшити облікову ставку до 7,5% річних. Основною причиною останнього підвищення облікової ставки, яке відбулось 15 квітня 2021 року, було "стримати інфляцію". Вона за підсумками квітня склала 8,4%.

Нове засідання правління НБУ з питань монетарної політики, на якому буде переглядатися і затверджуватися розмір нової облікової ставки, планує провести 17 червня 2021 року.

Попри те, що прогноз регулятора передбачає збереження облікової ставки на рівні 7,5% до кінця 2021 року, в НБУ не виключають, що більш відчутне зростання фундаментального інфляційного тиску та погіршення інфляційних очікувань можуть вимагати подальшого посилення монетарної політики.

"Важливо розуміти, що зростання продовольчих цін, найімовірніше, буде тривати на тлі відновлення глобальної економіки і збільшення попиту з боку споживачів і надалі. Україна імпортує велику кількість товарів, так що уникнути загальносвітової тенденції навряд чи вийде", — зазначає у цьому контексті Сергій Родлер.

Про те що зараз очікується ще більш потужна інфляція говорить у коментарі Delo.ua і фінансовий аналітик Олексій Кущ.

Загалом на фоні підвищення облікової ставки НБУ і очікувань росту інфляції за певною логікою ставки за депозитами в банках мали би також рости. Однак, піднімати депозитні ставки поки що поспішають не усі банки. В основному серед тих, хто піднімає ставки за депозитами, невеликі банки з депозитним портфелем до 1 млрд гривень. В той же час є банки, які ставки за депозитами навпаки знижують.

Серед банків, які підняли ставки за депозитами за останній місяць за вкладами на рік Комерційний Індустріальний банк — з 11% на початок травня до 11,75% на початок червня, Український капітал — з 10,50% до 11,50%, Кристалбанк — з 9,75% до 10,10%, Таскомбанк — з 8,75% до 9,25%, Земельний капітал — з 8,50% до 9%, Радабанк — з 7% до 8%.

Серед банків, що, навпаки, знизили дохідність річних депозитів, Ідея Банк — з 10% до 9,50%, Банк Січ — з 9,50% до 9,25%, Банк інвестицій та заощаджень — з 10% до 9%, Укргазбанк — з 7,50% до 7%, Укрексімбанк — з 7,20% до 6,40%.

Загальні тенденції

Однак ані підвищення ставок, ані зниження ставок за депозитами опитані Delo.ua банкіри і аналітики якимось трендом поки що не бачать і пов’язують такі дії деяких банків більше з їх ліквідністю.

"Якщо деякі банки точково тимчасово й підвищують ставки по певних депозитних продуктах, то вони не впливають на загальноринкові тренди, а їх дії зазвичай обумовлені тимчасовими проблемами з ліквідністю", — зазначає директор департаменту з продуктів роздрібного бізнесу ПУМБ Дмитро Дудник. Він також звертає увагу на те, що згідно даних Українського індексу ставок по депозитах фізичних осіб агентства Thomson Reuters, що публікуються на сайті НБУ — з початку березня 2021 року дохідність гривневих депозитів фізичних осіб в середньому по ринку знизилася на -0,3%...-0,6% річних; а по депозитах у іноземних валютах на -0,1%...-0,3% річних.

Протягом найближчих трьох місяців ПУМБ не планує змінювати існуючу дохідність роздрібних депозитних програм. "Аналогічний тренд очікуємо й в цілому по ринку, оскільки поточні темпи приросту депозитної бази цілком відповідають потребам більшості банків у ресурсах, а загалом по системі продовжує спостерігатися надлишкова ліквідність в умовах обмеженого відновлення попиту на кредитування", — зазначає Дмитро Дудник.

Про те, що зараз ставки знаходяться на рівні, який дозволяє банкам підтримувати необхідний рівень ліквідності говорить керівник з питань заощаджень та транзакційних послуг Райффайзен Банку Аваль Сергій Анніков. Підвищення ставок за депозитами у Райфі наразі не планується. Тут також відзначають приріст як депозитного портфелю, так і кількості вкладів.

"Ліквідність банківської системи як і раніше залишається на високому рівні. Ніяких різких поведінкових змін вкладників ми не спостерігаємо — українці продовжують зберігати свої кошти на депозитах, пролонгуючи їх по закінченню терміну і, традиційно, частину заощаджень клієнти розміщують на поточних рахунках, що також можна пояснити — це дає можливість швидкого доступу до грошей в разі гострої необхідності", — говорить заступник голови правління Банку Кредит Дніпро Тарас Горкун.

В свою чергу в ПриватБанку відзначають, що загальний обсяг грошей на рахунках приватних клієнтів в останній час значно виріс, в першу чергу за рахунок коштів на поточних рахунках. "Наприклад, за перш 4 місяці року наш пасивний портфель фізичних осіб у гривні зріс більш, ніж на 10 мільярдів гривень. При цьому, депозити дали лише 15% цього приросту. Неможливість тривалого прогнозу на майбутнє спонукає клієнтів частіше розглядати варіанти розміщення коштів віддаючи пріоритет ліквідності над дохідністю", — зазначає керівник регіонального прес-офісу ПриватБанку в Києві Олександр Жильцов.

Сама надмірність ресурсів призводить до зниження ставок за депозитами. "Цей рік ми розпочали з максимальною ставкою 8% річних, а зараз пропонуємо за вкладами у гривні 7,5% річних на термін 12 місяців. По вкладах в іноземній валюті ставка сьогодні становить 0,01% річних все одно, чи це долари, чи євро", — розповідає Олександр Жильцов. ПриватБанк і надалі планує корегувати ставку залежно від потреби в ресурсах.

Загалом присутність надмірної ліквідності у банківській системі в цілому Сергій Родлер пояснює відсутністю інших реальних альтернатив по заощадженню — українці активно несуть свої гроші в банки.

Відповідно, Тарас Горкун вважає, що існуючі на даний час середні ставки по депозитах на банківському ринку України будуть зберігатися, як мінімум, до осіннього бізнес-сезону: у гривні — до 7-8% річних, у доларах США — до 0,60% і в євро — до 0,01% річних. "Щодо строкових депозитів в іноземній валюті — вже досить тривалий час клієнти більше розміщують дані вклади не для збільшення заощаджень, а скоріше для їх збереження в тих банках, яким вони довіряють", — каже Тарас Горкун.

Кому потрібні вкладники

В цілому серйозних причин для збільшення ставок по вкладах і початку запеклої конкурентної боротьби за клієнтів між банками, за словами Сергія Родлера, зараз немає. "Можливо, невеликі банки вирішать скористатися ситуацією і привернути до себе більше уваги, але великим гравцям це поки без потреби", — зазначає він.

Разом з тим перетоку вкладів великі банки, які не підвищують ставок за депозитами, в малі не бояться.

"Такі банки зазвичай програють великим гравцям за іншими, більш вагомими параметрами, зокрема: загальної надійності фінустанови, її репутації та періоду роботи на ринку, мережі відділень та банкоматів, розвинутості продуктової лінійки, можливостей дистанційного обслуговування клієнтів через інтернет банкінг. Як показують дослідження, для більшості вкладників вказані вище показники є важливішими ніж незначна різниця у дохідності депозиту", — каже директор департаменту з продуктів роздрібного бізнесу ПУМБ і як доказ своїх слів Дмитро Дудник звертає увагу на те, що роздрібний депозитних портфель ПУМБ з початку року продовжує стабільно зростати. "Так за офіційними даними НБУ станом на 1квітня 2021 року ПУМБ з початку року покращив на одну позицію своє місце у рейтингу банків за розміром депозитного портфеля фізичних осіб й на даний час входить до ТОП-6 банків України за цим показником з портфелем 28,7 млрд гривень у еквіваленті", — зазначає він.

Про те, що коли мова йде про заощадження, то варто діяти максимально обережно і зв'язуватися тільки з надійними організаціями, говорить Сергій Родлер. В свою чергу Олексій Кущ вважає, що вкладам українців в невеликих банках, де гроші можна розмістити під більш високі проценти, якщо це буде в межах гарантійної суми (наразі 200 тисяч гривень), нічого гіршого, ніж у великих банках, не загрожує.

"Тенденції такі, що клієнти забирають депозити з банків, обслуговування в яких для них геморой. А нові депозити оформляють в банках, послугами яких зручно користуватися", — каже маркетинг-директор monobank Анатолій Рогальський. Депозитний портфель monobank, за його словами, наразі росте.

Кінець року покаже

Втім у випадку продовження НБУ тренду на зростання розміру облікової ставки в умовах розкручування інфляційних процесів, а також у зв’язку з традиційним зростанням ділової активності восени, попиту на кредитні продукти як серед населення, так і серед корпоративних клієнтів, що зазвичай збільшує потреби банків у залученні грошових коштів, зростання дохідності депозитів у гривні (до +1% річних в середньому по ринку) у 4-му кварталі поточного року, за словами Дмитра Дудника, можливе.

"З точки зору темпів приросту депозитної бази роздрібних клієнтів в цілому по ринку — за результатами поточного року очікуємо приріст депозитів у гривні на рівні минулого року (до +30%) з одночасним незначним зменшенням портфеля у іноземних валютах (до -5%)", — зазначає директор департаменту з продуктів роздрібного бізнесу ПУМБ. Дохідність валютних депозитів, за його словами, продовжить знижуватися через подальше зниження потреби банків у даних ресурсах через обмежені можливості їх розміщення в активні операції. "Частина банків вірогідно з часом взагалі припинить залучення депозитів у іноземних валютах", — прогнозує Дмитро Дудник.

Те, що банки кредитують в національній валюті, дає підстави говорити про незначне підвищення ставок щодо гривневих вкладів і за словами Тараса Горкуна.

"Все буде залежати від дій НБУ, але за відсутності сюрпризів і збереженні тенденції до поступового посилення ДКП, середня ставка може вирости на 0,5-1%", — каже в свою чергу і Сергій Родлер.

Говорити про зростання ставок за депозитами до якогось значного рівня не беруться і в Райфі. "Ми не очікуємо суттєвих змін відсоткових ставок. Також зберігатиметься тенденція щодо зростання частки вкладів до запитання", — каже Сергій Анніков.

Зазначимо, процентні ставки за строковими депозитами залученими у фізичних осіб наразі падають починаючи із грудня 2016 року. Тоді середня ставка за депозитами у банках, згідно з даними НБУ, була на рівні 20,6%.

Надія Михальчук, спеціально для Delo.ua