Предсказавший кризис 2008 года финансист заподозрил Маска в желании продать Tesla

Американский финансист Майкл Бьюрри, который в свое время спрогнозировал мировой экономический кризис 2008 года, считает, что генеральный директор Tesla Inc. Илон Маск хочет продать все свои акции компании. Об этом сообщает Bloomberg.

"Ему не нужны наличные. Он просто хочет продать TSLA", — написал Бьюрри в Twitter.

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Берри опубликовал график цен акций Tesla. Эксперт заметил, что ценные бумаги компании начали дорожать, например, когда Маск заявил, что акции Tesla торгуются "слишком высоко".

К слову, в последнее время Бьюрри часто общался с Маском. Финансист критиковал миллиардера за комментарии о производителе электромобилей Rivian Automotive Inc.

Дело в том, что Илон Маск не оптимистично высказался в отношении перспектив этой компании. В свою очередь Берри заявил, что не согласен с ним.

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Кроме того, финансист считал, что его личные ссуды могли быть еще одной настоящей причиной продажи акций.

Напоминаем, что только за предыдущую неделю Маск продал акции Tesla на сумму $6,9 млрд. При этом миллиардеру придется продать еще $10 млн акций Tesla, если он хочет выполнить обещание, которое он дал своим подписчикам в Twitter.

Речь идет о том, что Маск в начале этого месяца запустил в социальной сети опрос. Бизнесмен решил посоветоваться со своими подписчиками относительно продажи акций Tesla. Большинство пользователей проголосовали "за" продажу 10% акций Tesla.

Маск объяснил свое решение тем, что ему часто говорят, что нереализованная прибыль — это средство уклонения от уплаты налогов. Уточняем, что если он продаст часть акций, то должен будет заплатить налог.

Тогда он также заверил, что будет придерживаться итогов голосования при любых результатах. И похоже, что Маск действительно послушался совета подписчиков.

К слову, миллиардер уже не первый раз заявляет о готовности к масштабной продаже ценных бумаг. Ранее он утверждал, что продаст акции на $6 млрд, если это поможет победить голод в мире.

Таким заявлением миллиардер ответил на просьбу директора Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвида Бизли. Последний попросил у гендиректора Tesla $6 млрд на борьбу с голодом.

Бизли уверен, что Маск может себе это позволить, ведь накануне журнал Forbes признал его самым богатым человеком в истории.