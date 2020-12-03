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Банки 1 час назад

ПриватБанк пожаловался в ВСП на судью Вовка, обязавшего вернуть Суркисам $350 млн

Речь идет о средствах, которые были зачислены в капитал Привата при его национализации в конце 2016 года

Сергей Вовк, фото из открытых источников Сергей Вовк, фото из открытых источников
Сергей Вовк, фото из открытых источников

Государственный ПриватБанк 3 декабря подал в Высший совет правосудия жалобу на более чем 1 100 страницах на действия судьи Печерского районного суда Киева Сергея Вовка. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Напомним, 2 сентября Печерский райсуд обязал ПриватБанк вернуть компаниям братьев Суркисов около 350 млн долларов, которые были зачислены в капитал банка при его национализации в конце 2016 года. Министерство юстиции подало апелляцию на это решение.

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Отметим, что в октябре бывшая глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева заявляла, что считает законной национализацию депозитов Суркисов в ПриватБанке, а "приплетать" ее к этому считает абсурдным.

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Гонтарева была указана соответчиком по иску одного из братьев Суркисов Игоря и шести связанных с ними офшорных компаний к экс-президенту Петру Порошенко, но считает, что сделано это было лишь ради подпадания иска под английскую юрисдикцию. 

О подаче же Суркисами иска против Порошенко в Великобритании стало известно еще в январе нынешнего года. По данным издания ZN.ua, истцы утверждают, что пятый президент Украины заключил с ними контракт на покупку доли телеканала "1+1", но договор не выполнил.

Также Суркисы якобы утверждают, что после национализации ПриватБанка и конвертации их депозитов в его капитал тогдашний президент вернулся к сделке и предложил им заплатить их же деньгами из Привата. Сам экс-президент эти обвинения отвергал.

Напомним также, что еще в августе Национальное антикоррупционное бюро направило в Государственной бюро расследований претензии юристов ПриватБанка о назначении судьи Вовка по делу оффшоров братьев Суркисов.

Фото: пресс-служба ПриватБанка

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