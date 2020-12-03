ПриватБанк пожаловался в ВСП на судью Вовка, обязавшего вернуть Суркисам $350 млн

Государственный ПриватБанк 3 декабря подал в Высший совет правосудия жалобу на более чем 1 100 страницах на действия судьи Печерского районного суда Киева Сергея Вовка. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Напомним, 2 сентября Печерский райсуд обязал ПриватБанк вернуть компаниям братьев Суркисов около 350 млн долларов, которые были зачислены в капитал банка при его национализации в конце 2016 года. Министерство юстиции подало апелляцию на это решение.

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Отметим, что в октябре бывшая глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева заявляла, что считает законной национализацию депозитов Суркисов в ПриватБанке, а "приплетать" ее к этому считает абсурдным.

Гонтарева была указана соответчиком по иску одного из братьев Суркисов Игоря и шести связанных с ними офшорных компаний к экс-президенту Петру Порошенко, но считает, что сделано это было лишь ради подпадания иска под английскую юрисдикцию.