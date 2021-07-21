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Банки 20 минут назад

ПриватБанк предупредил о новом мошенничестве, прикрывающемся торговой маркой госбанка

Мошеннический сайт зарегистрирован неизвестными лицами в США и незаконно использует логотип и айдентику госбанка

Скриншот с мошеннического сайта Скриншот с мошеннического сайта
Скриншот с мошеннического сайта

Служба безопасности ПриватБанка обнаружила и предупреждает о новой схеме мошенничества, которая использует зарегистрированный неизвестными лицами в США сайт https://p-invest.site и незаконно использует логотип и айдентику государственного банка.

Об этом сообщает пресс-служба украинского финучреждения.

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"По данным специалистов по кибербезопасности ПриватБанка, данный сайт является на 100% мошенническим, поскольку использует ссылки на несуществующие инвестиционные проекты и компании без их согласия, а также незаконно использует айдентику банка и других юридических лиц", — говорится в сообщении.

Указано, что мошенники используют для заманивания в мошеннический проект предложение высокого дохода по схеме, которая присуща исключительно мошеннической финансовой пирамиде с применением социальной инженерии и вероятного хакерства.

"О преступном характере схемы говорит и односторонний канал связи в проекте — после заполнения формы человеком оператор мошеннического центра выходит на связь для "отработки" клиента", — добавили в госбанке.

В связи с этим ПриватБанк предупреждает клиентов и всех украинцев об опасности контакта с мошенниками и участия в таких проектах.

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Также банк обратился в соответствующие правоохранительные органы с заявлением для прекращения деятельности мошенников.

Ранее в Украине ликвидировали мошенническую схему инвестиций, организаторы которой обманули граждан на четверть миллиарда грн.

Также сообщалось, что в Украине выявили очередную схему мошенничества: киберпреступники рассылают электронные письма с вредоносным программным обеспечением с домена Национальной полиции.

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