Псевдоброкеры выманили у доверчивых украинских инвесторов более 250 млрд грн

В Украине ликвидировали мошенническую схему инвестиций, организаторы которой обманули граждан на четверть миллиарда грн

Как сообщает пресс-служба Киберполиции Украины, группа злоумышленников создали фиктивную онлайн-биржу и предлагала вкладчикам получать 7% прибыли в день от инвестирования в криптовалюту. Минимальная сумма вложений составила 150 тысяч грн.

Схему мошенничества разоблачили сотрудники киберполиции Киевской области совместно со следователями Подольского управления полиции Киева.

По информации правоохранителей, злоумышленники создали приложение электронной биржи, которая имела внешнее сходство с всемирно известными биржами, которые занимаются продажей криптовалюты.

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Инвесторам обещали прибыль в размере 7% в день. Минимальная сумма вложений составила 150 тысяч грн. Фигуранты также имели так называемых послов, которые привлекали новых инвесторов в проект.

В тот момент, когда вкладчики пытались вернуть свои деньги, организаторы сообщали им, что такая возможность отсутствует и в дальнейшем — блокировали их аккаунты. Установлено, что таким образом злоумышленники присвоили более 250 млрд грн.

Правоохранители сообщили, что на территории города Черкассы и Хмельницкой области работники полиции провели семь санкционированных обысков в домах фигурантов и в их автомобилях. Изъято мобильные телефоны, компьютерную технику, банковские карточки, "черновые" записи, деньги, а также оружие. К проведению обысков также были привлечены работники полка полиции особого назначения Черкасской области.

Открыто уголовное производство по части 3 статьи 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы. Продолжаются следственные действия.

Процессуальное руководство осуществляет Подольская окружная прокуратура Киева.

Напомним, в начале июня Служба безопасности Украины сообщила, что прекратила работу в Киеве подпольного телекоммуникационного центра, организаторы которого, по данным спецслужбы, с начала года присвоили почти 9 млн грн украинских и иностранных вкладчиков под видом привлечения в международные инвестиционные проекты.