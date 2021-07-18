Общество 9 минут назад

Псевдоброкеры выманили у доверчивых украинских инвесторов более 250 млрд грн

Дельцы создали приложение электронной биржи, которая имела внешнее сходство с всемирно известными биржами, которые занимаются продажей криптовалюты

Псевдоброкеры выманили у доверчивых украинских инвесторов более 250 млрд грн Псевдоброкеры выманили у доверчивых украинских инвесторов более 250 млрд грн

В Украине ликвидировали мошенническую схему инвестиций, организаторы которой обманули граждан на четверть миллиарда грн

Как сообщает пресс-служба Киберполиции Украины, группа злоумышленников создали фиктивную онлайн-биржу и предлагала вкладчикам получать 7% прибыли в день от инвестирования в криптовалюту. Минимальная сумма вложений составила 150 тысяч грн.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

Схему мошенничества разоблачили сотрудники киберполиции Киевской области совместно со следователями Подольского управления полиции Киева.

По информации правоохранителей, злоумышленники создали приложение электронной биржи, которая имела внешнее сходство с всемирно известными биржами, которые занимаются продажей криптовалюты.

Читайте также:
Глава Госфинмониторинга рассказал о борьбе с сомнительными криптовалютными сделками

Инвесторам обещали прибыль в размере 7% в день. Минимальная сумма вложений составила 150 тысяч грн. Фигуранты также имели так называемых послов, которые привлекали новых инвесторов в проект.

В тот момент, когда вкладчики пытались вернуть свои деньги, организаторы сообщали им, что такая возможность отсутствует и в дальнейшем — блокировали их аккаунты. Установлено, что таким образом злоумышленники присвоили более 250 млрд грн.

Правоохранители сообщили, что на территории города Черкассы и Хмельницкой области работники полиции провели семь санкционированных обысков в домах фигурантов и в их автомобилях. Изъято мобильные телефоны, компьютерную технику, банковские карточки, "черновые" записи, деньги, а также оружие. К проведению обысков также были привлечены работники полка полиции особого назначения Черкасской области.

Открыто уголовное производство по части 3 статьи 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы. Продолжаются следственные действия.

Процессуальное руководство осуществляет Подольская окружная прокуратура Киева.

Напомним, в начале июня Служба безопасности Украины сообщила, что прекратила работу в Киеве подпольного телекоммуникационного центра, организаторы которого, по данным спецслужбы, с начала года присвоили почти 9 млн грн украинских и иностранных вкладчиков под видом привлечения в международные инвестиционные проекты.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В Харькове "сотрудники" мошеннического сall-центра похитили с карт украинцев 1 млн грн
В Харькове "сотрудники" мошеннического сall-центра похитили с карт украинцев 1 млн грн
Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)
Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)
За сутки заболеваемость коронавирусом в Украине снизилась более чем в 2,5 раза
За сутки заболеваемость коронавирусом в Украине снизилась более чем в 2,5 раза
Загрузка...
Новое видео
Стартап S.Lab выиграл 100 тысяч грн на GET Business Festival: чем он занимается?

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В Украине ощутимо подорожал автогаз

  3. "Золотую пальмовую ветвь" получил самый безумный фильм Каннского фестиваля "Титан"

  4. Peugeot откажется от авто на бензиновых двигателях с 2025 года: только гибрид и электро

  5. За сутки заболеваемость коронавирусом в Украине снизилась более чем в 2,5 раза

Ивент
Ефективність та трансформація. Навчайтеся бізнесу у практиків на GET Business Festival
Ефективність та трансформація. Навчайтеся бізнесу у практиків на GET Business Festival
У Pochayna Event Hall зберуться понад 70 провідних бізнес-практиків та 3000 представників підприємницької спільноти, аби разом сформувати стратегію, що відповідає викликам нового часу
Загрузка...