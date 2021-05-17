Оптимістичний прогноз для гривні: нацвалюта буде зміцнюватися через митницю та євробонди

Офіційний курс долара США, встановлений НБУ, за період з 10 по 14 травня знизився з 27,72 грн/долар до 27,63 грн/долар (-0,3%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "УкрДилінг", за ці ж дні знизилися з 27,74/27,76 грн/долар до 27,61/27,63 грн/долар (-0,5%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках знизилися за тиждень з 27,65/27,84 грн/долар до 27,54/27,72 грн/долар (-0,4%). При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою зберігся на рівні 0,7%.

По відношенню до європейської валюти курс гривні також зміцнювався. Так, зокрема курс продажу готівкового євро знизився на 0,35%, до 33,5123 грн/євро.

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"Позитивна динаміка для валютного ринку країни зумовлена періодом травневих свят, коли попит на валюту був низьким. Крім того, час ближче до початку літа завжди відзначається зростанням попиту на гривню. Хтось міняє гроші на подорожі, хтось проводить весняні ремонтні роботи будинку, а комусь доводиться конвертувати валюту, розуміючи, що заробити на девальвації гривні більше не вийде. Тобто доведеться шукати альтернативні методи отримання прибутку, крім валютних коливань", — каже в коментарі Delo.ua старший аналітик компанії Empori group Артем Беркович.

Позитивним фактором для курсу гривні керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин бачить підписання представниками України і Франції чотирьох угод на суму 1,3 млрд євро, які дозволять створити тисячі нових робочих місць в Україні. "Крім того, глава Нацбанку України і глава Європейського банку реконструкції і розвитку обговорили проведення реформ і співробітництво у банківському секторі", — зазначає він.

В свою чергу аналітик RoboForex Андрій Гойлов звертає увагу на те, що згідно зі звітом регулятора міжнародні резерви України досягли рівня в 28 млрд доларів США, відносне зростання склало 3,59% до минулого місяця. "Цього вдалося досягти завдяки розміщенню українських євробондів у Лондоні на 1,25 млрд доларів США і зростанню вартості активів на 200 млн доларів", — каже він у коментарі Delo.ua.

На зміцнення курсу гривні, за словами Андрія Гойлова, "грають" і дані митниці. "За даними митниці, позитивне сальдо (різниця між експортом та імпортом) зовнішньоторговельного балансу України склало 0,04 млрд доларів США. У минулому році цей показник був вище і досягав 0,41 млрд, так як обсяг імпорту був меншим, а експорт в цьому році збільшився. По ряду статей (наприклад, по залізній руді) продажі за кордон зросли більш ніж на 80%. При збереженні такої динаміки Україна може зафіксувати за підсумками року позитивне сальдо зовнішньої торгівлі. Це істотно зміцнить курс гривні", — говорить він.

Загалом аналітики у найближчий час не бачать причин для падіння курсу української національної валюти і настроєні позитивно щодо її перспектив.

"Прогнози для гривні оптимістичні: середній курс продажу готівкового долара з 17 по 21 травня перебуватиме в рамках 27,65-27,75 грн/долар. Причина оптимізму в такому інформаційному приводі, як підтримка кредиторів. І, звичайно ж, враховуємо високі цінові рівні на товарно-сировинному ринку по основних експортних товарах країни, що є загрозою зростання інфляції по всьому світу, але формує очікування впевненого припливу коштів до державної скарбниці в поточному році", — говорить Артем Беркович.

Незначного зниження курсу долара щодо гривні очікують в найближчий тиждень в Альпарі. "Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,5 грн/долар, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,4/27,6 грн/долар", — каже в коментарі Delo.ua старший аналітик Альпарі Вадим Іосуб.

Тим часом Андрій Шевчишин звертає увагу на те, що напередодні тривале зростання сировинних ринків, яке давало гривні сильну підтримку у вигляді перспектив надходжень експортної виручки, було перервано сильним падінням. "Це стримуватиме оптимізм покупців. Також нещодавно держава запровадила регулювання цін на пальне, що може позначитися на зміні активності на валютному ринку нафтотрейдерів і зростанні волатильності", — говорить він. Зважаючи на всі чинники, керівник відділу аналітики Forex Club радить стежити за ліквідністю ринку і наданням рефінансування. Цього тижня передбачаються великі погашення і розміщення ОВДП.

У понеділок, 17 травня, зранку середній курс гривні в банках знаходиться на рівні 27,50/27,70 грн/долар. Євро купляють по курсу 33,15 грн/євро, продають — 33,55 грн/євро.

Офіційний курс НБУ — 27,6142 грн/долар, 33,4781 грн/євро.