Рада изменила Регламент для разблокировки "антиколомойского закона"

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон об изменениях в регламент, которые позволяют упростить рассмотрение законопроектов, к которым подали более тысячи поправок.

Это должно ускорить рассмотрение так называемого банковского законопроекта ("антиколомойского закона"), сообщает hromadske.

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Указано, что за соответствующий законопроект проголосовали 242 депутата при минимально необходимых 226.

Как отмечается, накануне голосования народные депутаты согласились, что внесут в парламент законопроект, который сделает изменения в регламент Рады временными.

Пока же такие изменения, согласно тексту закона, будут действовать на постоянной основе. По мнению многих депутатов, это ограничивает их права на рассмотрение всех законов, которые будут вноситься и рассматриваться в будущем.

В то же время председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что вскоре в парламент будет внесен законопроект о временном действии этой нормы.

"Сразу после того, как этот законопроект (№1043) вступит в силу, будет зарегистрирован другой законопроект, который будет вносить изменения в него относительно его временной работы", — заверил Разумков.

По его словам, это позволит парламенту сохранить демократию, защитить "интересы всех народных депутатов, работающих в зале Верховной Рады в пользу государства Украина" и так же защитить парламентаризм, чтобы он "не был механизмом злоупотребления относительно тех или иных событий".

Как известно, закон №1043 "О противодействии злоупотреблением прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры" приняли в первом чтении еще 10 сентября 2019 года.

Согласно пояснительной записке, предлагается, чтобы не менее одной трети от конституционного состава народных депутатов (150 депутатов), президент или Кабинет министров могли внести проект постановления Верховной Рады об отмене решения о принятии закона, постановления или иного акта в целом.

Также только по процедурным решениям парламента могут проводить обсуждение учтенного главным комитетом предложения, поправки с последующим голосованием за ее принятие, исключение в целом или ее части.

В таком же порядке могут ставить вопрос о рассмотрении предложения или поправки к тексту статьи законопроекта, который приняли в первом чтении, если такая поправка отсутствует в предложенной главным комитетом редакции.

Предполагается, что это должно было бы ускорить рассмотрение законопроекта, который должен регулировать вопросы обанкротившихся и национализированных банков, более известного как "антиколомойский закон". Всего к нему подали рекордное количество поправок — более 16 тысяч.

Напомним, принятие банковского закона и изменений в государственный бюджет на 2020 год являются двумя ключевыми требованиями, которые Международный валютный фонд поставил Украине для подписания кредитной программы на $5-8 млрд.

Ранее среди требований было также принятие закона о рынке земли, который Рада приняла во втором чтении 31 марта.

Рассмотрение земельного закона депутаты также пытались затянуть, внеся многочисленные поправки (всего 4018 поправок). Поэтому закон Рада рассматривала почти 2 месяца.

Как сообщалось, 30 марта Рада приняла в первом чтении так называемый "антиколомойский закон".