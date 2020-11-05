Рада одобрила в первом чтении создание единого портала для доносов о коррупции

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона №3450 об упорядочении отдельных вопросов защиты обличителей коррупции. За это решение проголосовали 254 народных депутата, а один (Василий Нимченко из ОПЗЖ) высказался против.

Документ предусматривает создание единого портала для приема сообщений от разоблачителей. Сейчас такие люди должны обращаться к различным органам власти для сообщения о коррупционных правонарушениях и тратить время на поиск "правильного" госоргана.

Новый закон в случае его принятия позволит автоматически пересылать сообщения о коррупции соответствующему адресату. Администрировать же портал должно будет Национальное агентство по предотвращению коррупции.

Как отмечается в сообщении НАПК по случаю одобрения Радой инициативы, чтобы разработать качественный и защищенный портал для обличителей, необходимо будет развернуть новую самостоятельную IT-систему.

"Стоимость только самой системы для каждого отдельного органа может составлять 2-5 млн грн. Поэтому мы предлагаем создать единый портал, который сможет принимать все сообщения обличителей и работать с ними по единой методологии. Это поможет сэкономить государственные средства и упростит процесс предоставления сообщения о коррупции для обличителей", — объяснил глава агентства Александр Новиков.

Ожидается, что портал обеспечит быстрый и понятный порядок уведомления о коррупции, высокие стандарты защиты информации, получаемой от обличителей, единый подход к рассмотрению сообщений, уменьшение рисков несанкционированного доступа к сообщениям, полученным от обличителей.

Также проект закона упорядочивает вопросы правовой защиты обличителей. Сейчас ее могут осуществлять адвокаты системы бесплатной правовой помощи, адвокаты на платной основе (за что потом обличитель получает возмещение) и работники НАПК.

Однако в агентстве считают, что на практике такое распределение не эффективно. Законопроектом предлагается определить, что защиту осуществляют именно адвокаты. НАПК же и дальше можно будет привлекать в судебных спорах в качестве третьего лица на стороне обличителя.

Напомним, 5 ноября Рада также поддержала в первом чтении законопроект об основах государственной антикоррупционной политики на 2020-2024 годы, поданный Кабинетом министров.