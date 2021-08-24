Рада приняла в первом чтении законопроект о большом Государственном Гербе Украины

Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект №5712 "О большом Государственном Гербе Украины".

Соответствующее решение на внеочередной сессии парламента 24 августа 2021 года поддержали 257 народных депутатов, следует из трансляции заседания.

Так, согласно тексту проекта закона, большой Государственный Герб Украины является государственным символом Украины, главным элементом которого является Знак Княжеского Государства Владимира Великого (малый Государственный Герб Украины) золотого цвета, размещенный на синем пятистороннем щите с закругленными нижними боковыми углами с золотой каймой; над щитом — изображение великокняжеского венца (короны) Ярослава Мудрого и пурпурно-золотой шатер в виде растительного орнамента.

При этом щит держат с левой стороны — лев (герб Галицко-Волынского княжества), с правой — воин-казак с ружьем (герб Войска Запорожского). Под щитом — лента из двух равновеликих горизонтальных полос синего и желтого цветов. Под лентой — два золотых колоска пшеницы, переплетенные гроздью калины пурпурного цвета со стилизованными листьями пурпурно-золотого цвета. Изображения льва и воина-казака выполнены золотым цветом с элементами пурпурного.

Указано, что большой Государственный Герб Украины обязательно воспроизводится на официальных символах Президента Украины, Большой Государственной Печати, печатях Президента, Верховной Рады, Кабинета Министров, Конституционного Суда, Верховного Суда, фасаде здания резиденции Президента в Киеве, фасадах зданий ВР, правительства, Конституционного суда, Верховного суда, зале заседаний парламента, а также на денежных знаках по решению Национального банка.

В то же время документом запрещается воспроизведение изображения большого Государственного Герба в символике политических партий, общественных объединений, профессиональных союзов и их объединений, юридических и физических лиц, использование или имитирование его изображения в рекламе, кроме социальной рекламы по защите суверенитета и территориальной целостности Украины, использование изображения большого Государственного Герба Украины в перевернутом виде или другим способом, выражающий надругательство и пренебрежение к нему.

Читайте также: В Раде зарегистрировали законопроект о Большом Государственном Гербе Украины

Кроме этого, запрещается размещение на картинке большого Государственного Герба надписей или изображений, независимо от способов их нанесения и содержания.

В течение 20-24 августа в Верховной Раде проходят торжества по случаю Дня Независимости. 24 августа Рада провела торжественное заседание по случаю Дня Независимости Украины.

Как сообщалось, 24 августа украинцы празднуют День независимости. Он отмечается в честь принятия Верховной Радой УССР в 1991 году Акта провозглашения независимости Украины — политико-правового документа, который свидетельствовал о новом статусе Украинского государства.

Напомним, 28 июня 2021 года президент Владимир Зеленский подал на рассмотрение Верховной Рады законопроект №5712 "О большом Государственном Гербе Украины".

Как известно, большой Государственный Герб предусмотрен Конституцией Украины. Сейчас в Украине утвержден лишь малый герб — трезубец.

25 августа 2020 года Верховная Рада объявила конкурс на лучший эскиз большого Государственного Герба Украины.