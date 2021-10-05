Разумкова отстранили от ведения заседаний Рады "за нарушение регламента"

Верховная Рада на пленарном заседании проголосовала за отстранение Дмитрия Разумкова на два дня от ведения заседаний Рады "за нарушение регламента".

За такое решение проголосовали 240 народных депутатов из необходимых 226.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Инициатором отстранения выступила пропрезедентская фракция "Слуга народа", которая дала 200 голосов. Остальные голоса добавила группа "Довира" (18), "За будущее" Коломойского (16), "Голос" (3) и внефракционные депутаты (3).

"Вчера на заседании согласительного совета председателем Рады были не соблюдены требования регламента в связи с отказом ставить на голосование предложения по расписанию пленарных заседаний на 5-8 октября от нашей фракции "Слуга народа". Считаем, что этим он пренебрег правом народных депутатов вносить предложения, что является нарушением регламента", — заявил во время выступления в сессионном зале глава фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

В связи с этим фракция предложила отстранить Разумкова от ведения пленарных заседаний на два дня.

В ответ на это заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк во время заседания отметила, что по регламенту, отстранить спикера можно только в том случае, когда нарушение было во время пленарного заседания, а не на согласительном совете.

Отметим, что пока Дмитрий Разумков остается действующим спикером Верховной Рады.

Напомним, вчера во время согласительного совета глава фракции "Слуга народа" Александр Корниенко предложил включить вопрос об отставке Разумкова и определиться с процедурой его рассмотрения. Решающее голосование планировалось на четверг, 7 октября.

"Я видел в СМИ информацию о том, что голосование может состояться в четверг. Хотел бы всем напомнить, что мы живем с вами согласно Регламенту. И процедура, в том числе отзыва с должности председателя Верховной Рады Украины, происходит по Регламенту, согласно ст. 76, 77. Иного не будет. Пока я председатель Верховной Рады, здесь будет работать закон. Затем что будет — посмотрим. Можем делать так, как это было в позапрошлый четверг. Но пока Регламент и Конституция будут работать и в стенах Верховной Рады, и за ее пределами ", — сказал Разумков на заседании согласительного совета.

Подчеркнем, что статья 76 Регламента ВР предусматривает, что решение о включении в повестку дня сессии Верховной Рады вопроса об отзыве с должности председателя ВР принимается на пленарном заседании, следующим за днем ​​внесения такого предложения.

Статья 77 Регламента определяет, что рассмотрение вопроса об отзыве председателя ВР с должности по решению большинства народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады включается в повестку дня сессии ВР в определенный ею день, но не позднее, чем на десятый день после включения этого вопроса в повестку дня сессии.

Напомним, фракция "Слуга народа" собрала более 150 подписей за отставку Дмитрия Разумкова с поста председателя Верховной Рады.

Теперь народные депутаты смогут вынести этот вопрос на рассмотрение парламента.

Также в "Слуге народа" назвали основного кандидата на спикера Верховной Рады.