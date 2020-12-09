Общество 50 минут назад

СБУ накрыла подпольное производство техники для прослушивания телефонов (ФОТО)

Спецслужба заявляет, что провела обыски, найдя доказательства противозаконности производства

СБУ накрыла подпольное производство техники для прослушки. Фото: пресс-служба
СБУ накрыла подпольное производство техники для прослушки. Фото: пресс-служба
СБУ накрыла подпольное производство техники для прослушки. Фото: пресс-служба
СБУ накрыла подпольное производство техники для прослушки. Фото: пресс-служба
СБУ накрыла подпольное производство техники для прослушки. Фото: пресс-служба
СБУ накрыла подпольное производство техники для прослушки. Фото: пресс-служба
СБУ накрыла подпольное производство техники для прослушки. Фото: пресс-служба
СБУ накрыла подпольное производство техники для прослушки. Фото: пресс-служба

Сотрудники Главного следственного управления Службы безопасности Украины под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора заблокировали нелегальное изготовление и сбыт специальных технических средств получения информации. Об этом говорится в сообщении спецслужбы.

По предварительным данным, представители одной из коммерческих структур наладили незаконное производство спецтехники для скрытого снятия информации с мобильных телефонов пользователей. Продукцию производили на базе технологических ресурсов предприятия.

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Готовый товар фигуранты продавали, используя наработанные личные связи и находя заинтересованных клиентов.

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"В ходе обысков в офисных помещениях и помещениях организаторов бизнеса правоохранители изъяли документы с доказательствами противоправной деятельности, программно-аппаратные комплексы, которые используются для поиска и установления местонахождения мобильных терминалов, а также другие технические средства скрытого аудиоконтроля граждан", — сказано в сообщении.

Открыто производство по части 2 статьи 359 (незаконное приобретение, сбыт или использование специальных техсредств получения информации) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок на срок от четырех до семи лет.

Напомним, ранее специалисты по кибербезопасности СБУ заблокировали деятельность группировки, участники которой присваивали деньги инвесторов, имитируя участие в электронных торгах на международных фондовых биржах.

Кроме того, в начале декабря СБУ провела обыски в служебных помещениях госкомпании "Укрспецэкспорт", госконцерна "Укроборонпром" и одной из иностранных структур по делу о госизмене в пользу одной из стран Южной Азии.

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