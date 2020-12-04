В Киеве псевдоброкеры выманили у биржевых инвесторов более $3 млн (ФОТО)

Специалисты по кибербезопасности СБУ блокировали деятельность группировки, участники которой присваивали деньги инвесторов, имитируя участие в электронных торгах на международных фондовых биржах.

Как сообщает пресс-центр СБУ, организовали нелегальный бизнес двое жителей Киева. Для этого они нелегально приобрели клиентские базы телефонов финансовых и кредитных учреждений.

После этого дельцы арендовали шесть помещений в разных районах столицы, где обустроили call-центры, в которых работало более 500 операторов.

Они звонили клиентам от имени трейдинговой компании и советовали инвестировать деньги в акции известных компаний на международных фондовых биржах.

Вначале "брокеры" предлагали вложить небольшие суммы, чтобы вкладчик якобы мог убедиться в надежности предложения.

Злоумышленники использовали специально разработанное программное обеспечение для демонстрации вкладчикам электронных торгов якобы в режиме онлайн.

Мошенники также создавали для клиентов персональные кабинеты, где сообщали о "росте" в цене приобретенных акций, и предлагали увеличить взносы.

По имеющейся информации, дельцы выманивали у пострадавших до 5 000 долларов США. После решения клиента снять свои деньги, злоумышленники сообщали ему о банкротстве компании.

За время существования сделки, по предварительным оценкам, организаторы успели вывести через анонимные крипто-кошельки более $3 млн.

Во время обысков в call -центрах правоохранители обнаружили компьютерную технику, мобильные устройства и программное обеспечение, которое использовалось для присвоения денег инвесторов.

Сейчас продолжаются следственные действия, решается вопрос о сообщении организаторам сделки о подозрении.

Разоблачение злоумышленников проводилось совместно с Киевской местной прокуратурой № 4.

Напомним, в начале октября Служба безопасности Украины прекратила деятельность псевдоброкерских центров, которые под видом торгов на международных фондовых биржах присваивали деньги инвесторов.