Сделка по продаже Сбербанка должна была проходить по непрозрачной модели — менеджер НБУ

Много сделок по покупке банков в Украине вызывают большие вопросы у главы Департамента лицензирования Нацбанка Александр Бевза, заявившего вместе со своей командой об увольнении из НБУ.

Об этом он заявил в интервью изданию "НВ Бизнес".

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По его словам, важно следить сейчас, какие на банковском рынке будут заключаться сделки.

"Сейчас на банковском рынке достаточно много движения по поводу покупки банков. Нужно следить за тем, кто эти люди, и зачем они эти банки покупают. Потому что очень много сделок вызывают у меня большие вопросы, почему они вообще заключаются, и в чьих интересах?" — отметил Бевз.

Он привел пример, что пока не состоялась сделка по Сбербанку. При этом в НБУ якобы узнали о том, что соглашение планируется, из рынка.

"Мы тоже общаемся с журналистами и экспертами. И, получив инсайдерскую информацию, а также информацию СМИ, мы поняли, что соглашение будет структурировано неправильно. В частности, вопреки списку санкционных ограничений, установленным как в Украине, так и Европейском Союзе, так и Соединенных Штатах. По нашей информации, сделка должна была проходить по непрозрачной модели. Это могло бы нанести колоссальный репутационный ущерб и регулятору, и стране в целом", — рассказал Бевз.

Глава Департамента лицензирования Нацбанка посетовал, что его начали исключать из ряда встреч с заявителями на приобретение банков.

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"На определенном этапе я понял, что меня исключили из ряда встреч с заявителями на приобретение банков, причем по крупным сделкам. И слухи о том, что происходит, доходили до меня с рынка, хотя я директор профильного департамента", — подчеркнул он.

"К сожалению, я и сейчас вижу от отдельных членов совета НБУ попытки лоббизма по отдельным компаниям, как на банковском, так и небанковском рынке", — добавил Бевз.

Ранее команда руководителей Департамента лицензирования полным составом подала руководству НБУ заявления об увольнении из-за отхода регулятора от стандартов работы.

В свою очередь Нацбанк заявил, что Департамент лицензирования НБУ будет продолжать работу в штатном режиме.

Вскоре директор Департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук также заявил, что планирует завершить работу в Нацбанке.