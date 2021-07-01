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Банки 50 минут назад

Из Нацбанка увольняется третий глава департамента за сутки

На этот раз об отставке заявил директор Департамента сопровождения кредитов НБУ Олег Новаковский

Олег Новаковский. Фото: facebook.com/oleg.novakovskyi Олег Новаковский. Фото: facebook.com/oleg.novakovskyi
Олег Новаковский. Фото: facebook.com/oleg.novakovskyi

Директор Департамента сопровождения кредитов Национального банка Украины Олег Новаковский заявил, что завершает работу в НБУ.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"Сегодня я завершаю свою работу в Национальном банке Украины", — сообщил он.

"Самый главный итог — с абсолютной уверенностью могу гарантировать, что ни один рефинанс за эти 6 лет не был выдан (так же, как и не был не выдан) "с целью получения неправомерной выгоды для себя и/или других неустановленных лиц" или "потому что так решило руководство", — добавил Новаковский.

Он отметил, что был счастлив работать вместе с "невероятными профессионалами и сильными личностями".

"Работать в организации, которая доказала, что государственное учреждение в Украине может быть современным, прогрессивным, ценностным и эффективным. Которое, к сожалению, продемонстрировало также и то, что вроде бы забытые "совковые" практики могут быть возобновлены быстрее, чем за год", — резюмировал Новаковский.

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Ранее команда руководителей Департамента лицензирования полным составом подала руководству НБУ заявления об увольнении из-за отхода регулятора от стандартов работы.

В свою очередь Нацбанк заявил, что Департамент лицензирования НБУ будет продолжать работу в штатном режиме.

Вскоре директор Департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук также заявил, что планирует завершить работу в Нацбанке.

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