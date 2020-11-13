Финансы 40 минут назад

Шевченко считает невыполнимыми поступления от НБУ, заложенные в проекте госбюджета-2021

Руководитель НБУ считает обоснованной вдвое меньшую сумму, чем хотят вписать в госбюджет

Кирилл Шевченко. Фото: пресс-служба НБУ Кирилл Шевченко. Фото: пресс-служба НБУ
Кирилл Шевченко. Фото: пресс-служба НБУ

Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко считает нереалистичным показатель поступлений от НБУ, заложенный в нынешнем варианте проекта государственного бюджета на 2021 год. Об этом он сказал в интервью "Голосу Америки".

"Прогноз НБУ по дефициту бюджета даже более консервативный, чем у МВФ. На следующий год мы прогнозировали дефицит бюджета на уровне 4%. В случае превышения доходов над расходами НБУ это перекликается с вопросом независимости. Потому что независимость центрального банка заключается и в финансовой независимости. Поэтому нас, мягко говоря, немного удивило увеличение этой цифры с 33 до 45 млрд грн", — сказал глава регулятора.

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При этом он добавил, что для Нацбанка ключевой является сумма, которая возникнет после проверки его отчетности международными аудиторами.

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"Сразу же после того, как мы увидели число 45, мы об этом сообщили и профильный комитет Верховной Рады и министерство финансов. Позиция Нацбанка в этом вопросе остается неизменной: по закону мы можем перечислить в бюджет исключительно ту сумму, которая получится в результате подтверждения нашими аудиторами. Предварительно эта сумма была заявлена ​​22,6 млн грн грн", — подчеркнул Шевченко.

По словам главы НБУ, выход из этой ситуации "очень простой" — прописать в госбюджете реалистичную сумму.

"В проекте закона о бюджете мы предлагаем Министерству финансов опираться на те цифры, которые дал Национальный банк Украины, и которые являются реалистичными", — сказал он.

Напомним, Шевченко в интервью также озвучил три условия Международного валютного фонда для предоставления очередного транша кредита.

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