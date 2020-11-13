Шевченко считает невыполнимыми поступления от НБУ, заложенные в проекте госбюджета-2021

Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко считает нереалистичным показатель поступлений от НБУ, заложенный в нынешнем варианте проекта государственного бюджета на 2021 год. Об этом он сказал в интервью "Голосу Америки".
"Прогноз НБУ по дефициту бюджета даже более консервативный, чем у МВФ. На следующий год мы прогнозировали дефицит бюджета на уровне 4%. В случае превышения доходов над расходами НБУ это перекликается с вопросом независимости. Потому что независимость центрального банка заключается и в финансовой независимости. Поэтому нас, мягко говоря, немного удивило увеличение этой цифры с 33 до 45 млрд грн", — сказал глава регулятора.
При этом он добавил, что для Нацбанка ключевой является сумма, которая возникнет после проверки его отчетности международными аудиторами.
"Сразу же после того, как мы увидели число 45, мы об этом сообщили и профильный комитет Верховной Рады и министерство финансов. Позиция Нацбанка в этом вопросе остается неизменной: по закону мы можем перечислить в бюджет исключительно ту сумму, которая получится в результате подтверждения нашими аудиторами. Предварительно эта сумма была заявлена 22,6 млн грн грн", — подчеркнул Шевченко.
По словам главы НБУ, выход из этой ситуации "очень простой" — прописать в госбюджете реалистичную сумму.
"В проекте закона о бюджете мы предлагаем Министерству финансов опираться на те цифры, которые дал Национальный банк Украины, и которые являются реалистичными", — сказал он.
Напомним, Шевченко в интервью также озвучил три условия Международного валютного фонда для предоставления очередного транша кредита.