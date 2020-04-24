Общество 20 минут назад

Сколько дней украинцы будут отдыхать в мае

В связи с майскими праздниками граждане Украины, согласно графику, должны отдыхать практически полмесяца

Сколько дней украинцы будут отдыхать в мае Сколько дней украинцы будут отдыхать в мае
Фото: Дніпроград

В мае 2020 года, согласно утвержденному календарю, граждане Украины должны иметь 12 выходных дней.

Так, 1 мая отмечается Международный день труда, который является нерабочим днем.

Кратко и по делу в Telegram

9 мая — День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Однако из-за того, что 9 мая выпадает на субботу, выходным будет понедельник — 11 мая.

Кроме того, 8 мая будет коротким рабочим днем, так как в этот день в Украине и по всей Европе отмечается День памяти и примирения в честь всех жертв Второй мировой войны 1939-1945 годов.

Таким образом, в мае выходными днями будут: 1-3, 9-11, 16-17, 23-24 и 30-31 мая.

Читайте также:
Правительство продлило карантин до 11 мая

Как сообщалось ранее, Кабинет министров Украины продлил карантин, вызванный коронавирусной инфекцией, до 11 мая.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля "масочный режим" в Украине может сохраниться минимум на два года. Такие расчеты, по его словам, приводит Всемирная организация здравоохранения.

Глава правительства отметил, что в условиях борьбы с коронавирусом ВОЗ предполагает, что следующие два года мир будет жить в условиях противостояния болезни и сохранения жизни и здоровья людей.

Поэтому Шмыгаль подчеркнул: "Не должно быть иллюзий, что в мае закончится карантин и все о нем сразу забудут".

Напомним, по состоянию на 09:00 в Украине зарегистрировано 7 тысяч 647 случаев заболевания Covid-19, при этом из ранее заболевших количество выздоровевших достигло 601, а скончавшихся — 193.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Минздрав хочет провести массовое тестирование украинцев на антитела к коронавирусу
Минздрав хочет провести массовое тестирование украинцев на антитела к коронавирусу
В Украине коронавирусом заражены более 7,6 тысяч человек — Минздрав
В Украине коронавирусом заражены более 7,6 тысяч человек — Минздрав
Чому модель допомоги креативним індустріям ефективна для всього МСБ
Чому модель допомоги креативним індустріям ефективна для всього МСБ
Загрузка...
Новое видео
Николай Скавронский, Синэво: со стартапа за $10 тысяч в бизнес за 100 млн евро

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация

  2. Еще один украинский банк в шаге от окончательной ликвидации

  3. Украинские ритейлеры настаивают на отмене "тотального карантина" и требуют открыть ТРЦ

  4. В Европе начались испытания вакцины от коронавируса на людях

  5. Motorola презентовала два новейших смартфона (ФОТО, ВИДЕО)

Загрузка...