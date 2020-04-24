Сколько дней украинцы будут отдыхать в мае

В мае 2020 года, согласно утвержденному календарю, граждане Украины должны иметь 12 выходных дней.
Так, 1 мая отмечается Международный день труда, который является нерабочим днем.
9 мая — День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Однако из-за того, что 9 мая выпадает на субботу, выходным будет понедельник — 11 мая.
Кроме того, 8 мая будет коротким рабочим днем, так как в этот день в Украине и по всей Европе отмечается День памяти и примирения в честь всех жертв Второй мировой войны 1939-1945 годов.
Таким образом, в мае выходными днями будут: 1-3, 9-11, 16-17, 23-24 и 30-31 мая.
Как сообщалось ранее, Кабинет министров Украины продлил карантин, вызванный коронавирусной инфекцией, до 11 мая.
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля "масочный режим" в Украине может сохраниться минимум на два года. Такие расчеты, по его словам, приводит Всемирная организация здравоохранения.
Глава правительства отметил, что в условиях борьбы с коронавирусом ВОЗ предполагает, что следующие два года мир будет жить в условиях противостояния болезни и сохранения жизни и здоровья людей.
Поэтому Шмыгаль подчеркнул: "Не должно быть иллюзий, что в мае закончится карантин и все о нем сразу забудут".
Напомним, по состоянию на 09:00 в Украине зарегистрировано 7 тысяч 647 случаев заболевания Covid-19, при этом из ранее заболевших количество выздоровевших достигло 601, а скончавшихся — 193.