Сколько дней украинцы будут отдыхать в мае

В мае 2020 года, согласно утвержденному календарю, граждане Украины должны иметь 12 выходных дней.

Так, 1 мая отмечается Международный день труда, который является нерабочим днем.

9 мая — День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Однако из-за того, что 9 мая выпадает на субботу, выходным будет понедельник — 11 мая.

Кроме того, 8 мая будет коротким рабочим днем, так как в этот день в Украине и по всей Европе отмечается День памяти и примирения в честь всех жертв Второй мировой войны 1939-1945 годов.

Таким образом, в мае выходными днями будут: 1-3, 9-11, 16-17, 23-24 и 30-31 мая.

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Как сообщалось ранее, Кабинет министров Украины продлил карантин, вызванный коронавирусной инфекцией, до 11 мая.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля "масочный режим" в Украине может сохраниться минимум на два года. Такие расчеты, по его словам, приводит Всемирная организация здравоохранения.

Глава правительства отметил, что в условиях борьбы с коронавирусом ВОЗ предполагает, что следующие два года мир будет жить в условиях противостояния болезни и сохранения жизни и здоровья людей.

Поэтому Шмыгаль подчеркнул: "Не должно быть иллюзий, что в мае закончится карантин и все о нем сразу забудут".

Напомним, по состоянию на 09:00 в Украине зарегистрировано 7 тысяч 647 случаев заболевания Covid-19, при этом из ранее заболевших количество выздоровевших достигло 601, а скончавшихся — 193.