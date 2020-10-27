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Банки 1 час назад

Средняя ставка по ипотеке в сентябре опустилась ниже 13% годовых — замглавы НБУ

Катерина Рожкова назвала реальные ставки по ипотеке

Катерина Рожкова. Фото: facebook.com/ekrozhkova Катерина Рожкова. Фото: facebook.com/ekrozhkova
Катерина Рожкова. Фото: facebook.com/ekrozhkova

Украинские банки в ближайшее время начнут учитывать доходы всей семьи заемщика при выдаче ипотеки.

Об этом заявила первый заместитель председателя Национального банка Катерина Рожкова в интервью LIGA.net.

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По ее словам, в ближайшее время Нацбанк планирует комплексное изменение законодательства. Одно из них предоставит возможность банкам учитывать доходы всей семьи заемщика при выдаче ему ипотечного кредита.

Также Рожкова сообщила, что средняя ставка по ипотеке в сентябре опустилась ниже 13% годовых.

"Да, мы пока не говорим о 10% — в большинстве случаев это скорее номинальные ставки в первый год. Но это уже не 15% и не 20%, как было в декабре 2019 года. Ипотека однозначно стала более доступной, хотя и развитие сегмента сдерживают законодательные пробелы", — подчеркнула замглавы НБУ.

Ранее заместитель руководителя Офиса президента Украины Юлия Ковалив заявляла, что сейчас в программе доступного ипотечного кредитования для населения под 10% участвуют пять банков.

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По ее словам, только за первые два месяца существования программы выдано кредитов более чем на 350 млн грн. Причем первые 400 семей уже смогли воспользоваться этой ипотекой.

Как сообщал министр финансов Сергей Марченко, в проекте государственного бюджета на 2021 год предусмотрены программы по ипотечному кредитованию и приобретению жилья в финансовый лизинг, по которым приобрести жилье якобы смогут 30 000 семей.

Напомним, 20 октября правление Национального банка Украины (НБУ) лишило первого заместителя главы НБУ Екатерину Рожкову полномочий по регулированию банковской сферы.

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