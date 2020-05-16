США разрабатывают самую быструю ракету в мире — Трамп

В Соединенных Штатах Америки в данный момент активно ведется разработка новой ракеты, которая должна стать самой быстрой в мире.

Как заявил американский президент Дональд Трамп, она будет развивать скорость в 17 раз большую, чем имеющиеся ракеты, сообщает The Hill.

"Мы ее называем "супер-пупер" ракетой. И я слышал, что она в 17 раз быстрее, чем те, что есть сейчас", — сказал глава США в Белом доме.

При этом он не уточнил, какие именно ракеты имеет в виду.

В то же время Трамп напомнил, что Россия располагает ракетами в 5 раз быстрее обычных. Также Китай ведет разработки над ракетами, способными двигаться в 5-6 раз быстрее, чем имеющиеся модели.

Указано, что заявление Трамп сделал в тот момент, когда в Белом доме был представлен официальный флаг Космических сил США, новейшего подразделения американских вооруженных сил.

Напомним, в апреле Космическое командование Военно-воздушных сил США сообщило, что Россия проводит испытания ракеты, способной уничтожать спутники. Речь идет об испытаниях противоспутниковой ракеты прямого перехвата, которая может сбивать спутники на низкой околоземной орбите (высота над поверхностью планеты — до 160-2000 км).

Как сообщалось, в ночь с 20 на 21 марта 2020 года в Соединенных Штатах Америки провели успешные испытания невооруженной гиперзвуковой ракеты.