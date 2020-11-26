Стало известно, сколько стоят ПЦР-тесты в Киеве (ИНФОГРАФИКА)

Стоимость теста полимеразной цепной реакции (ПЦР) на рынке частных лабораторных услуг Киева находится в диапазоне от 700 до 1 900 грн за тест, результата которого нужно ждать до 2 дней.

Как сообщает аналитическая компания Pro-Consulting, только треть лабораторий предлагает пройти тестирование в ускоренном порядке (до 12 или до 18 часов).

Однако наценки за срочность существенно отличаются. Большая амплитуда цен и по стоимости экспресс-тестирования, и тестирование на наличие антител — в зависимости от типов и срочности получения результатов.

Напомним также, что Кабинет министров Украины всерьез рассматривает возможность введения жесткого карантина на новогодние праздники.

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При этом, премьер-министр Денис Шмыгаль утверждает, что карантин выходного дня дал свой эффект, и ситуация с госпитализацией больных COVID-19 в Украине на сегодняшний день стабилизировалась.

По состоянию на 26 ноября, в Украине зарегистрирован 15 331 новый случай коронавирусной болезни COVID-19. На сегодняшний день заболели 659 детей и 606 медработников.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1399), Днепропетровской (1254), Киевской (979), Запорожской (898) и Харьковской (895) областях.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 25 ноября 2020 года зафиксировано 13 882 новых случая заражения коронавирусной болезнью COVID-19.