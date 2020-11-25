В Украине за сутки зарегистрировали 13 882 новых заражения коронавирусом

В Украине по состоянию на утро 25 ноября 2020 года зафиксировано 13 882 новых случая заражения коронавирусной болезнью COVID-19.

В частности, заболели 684 ребенка и 615 медработников, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализированы 1818 человек, летальных случаев — 229, выздоровели — 8 420 человек, осуществлено тестирований за сутки — 75 396 (в том числе методом ПЦР — 45 438, методом ИФА — 29 958).

При этом за все время пандемии в Украине заболело 661 858 человек, выздоровели — 307 778 человек, летальных исходов — 11 492, проведено ПЦР-тестов — 4 324 463.

В то же время за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировано в Днепропетровской (1 255), Запорожской (1 086) областях, городе Киев (980), Одесской (976) и Киевской (961) областях.

По регионам количество заболеваний на COVID-19 на данный момент выглядит так:

город Киев — 62 620 случаев;

Винницкая область — 15 984 случая;

Волынская область — 22 516 случаев;

Днепропетровская область — 31 861 случай;

Донецкая область — 20 868 случаев;

Житомирская область — 27 368 случаев;

Закарпатская область — 22 150 случаев;

Запорожская область — 26 328 случаев;

Ивано-Франковская область — 33 409 случаев;

Киевская область — 33 262 случая;

Кировоградская область — 4 557 случаев;

Луганская область — 5 793 случая;

Львовская область — 42 874 случая;

Николаевская область — 16 229 случаев;

Одесская область — 39 742 случая;

Полтавская область — 19 679 случаев;

Ровенская область — 28 860 случаев;

Сумская область — 24 811 случаев;

Тернопольская область — 26 329 случаев;

Харьковская область — 52 538 случаев;

Херсонская область — 9 141 случай;

Хмельницкая область — 27 114 случаев;

Черкасская область — 19 826 случаев;

Черновицкая область — 32 067 случаев;

Черниговская область — 15 932 случая.

Причем данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, из украинского Фонда борьбы с коронавирусом по состоянию на 20 ноября 2020 года использовали 41 млрд грн, из них на здравоохранение — около 8 млрд.