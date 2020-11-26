Общество 30 минут назад

Украинская мутация коронавируса SARS-Cov-19 сделала его более заразным, — генетик

По словам генетика Александра Коляды, за 11 месяцев вирус мутировал на две трети

Александр Коляда. Фото: facebook.com/ProstirChasopys Александр Коляда. Фото: facebook.com/ProstirChasopys
Александр Коляда. Фото: facebook.com/ProstirChasopys

За 11 месяцев коронавирус мутировал на две трети и стал значительно заразнее. Об этом свидетельствуют промежуточные результаты украинских исследований, рассказал генетик, основатель и научный директор молекулярно-генетической лаборатории Diagen Александр Коляда в рамках Дня инноваций, который 26 ноября организовала Европейская Бизнес Ассоциация.

"Что интересного обнаружили, занимаясь исследованиями коронавируса? Это тема длинного разговора. Если привести несколько примеров — геном коронавируса состоит из 30 тысяч "букв", это небольшая "брошюра", если распечатать. За 11 месяцев две трети "букв" в геноме мутировали. Если бы это была, скажем, "Война и мир", вы бы с трудом ее узнали", — заявил ученый. 

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По его словам, существует характерная украинская мутация, которая сделала вирус более контагиозным, то есть, говоря проще, он легко передается от человека к человеку.

"Если вначале один заразившийся человек передавал вирус полутора новым носителям, украинский штамм "заражает" 2,5 человека. То есть, в нем произошли изменения. Много тонкостей. Вирус живет и эволюционирует даже внутри нашего тела, — говорит Коляда. — У меня за спиной сейчас 10 тысяч образцов вируса, эти данные потом будут собраны в большое всеукраинское исследование, которое покажет мутации, которые есть в Украине. Мы работаем каждый день, и возникает множество вопросов, так что я завидую уверенности экспертов в соцсетях или СМИ". 

В целом же, говорит ученый, по сути Covid-19 открыл для нас мир, который до этого был сокрыт за дверями научных конференций. И в этом нет ничего нового.

"Это не первый вирус, и не последний. Эпидемии происходят постоянно, как в 16 веке, так и сейчас, просто мы их гасим. Если вы приедете на конференцию по эпидемиологии, с удивлением узнаете, что эпидемии — сибирская язва, чума — происходят ежегодно, просто они не выходят за пределы региона, контролирующие органы быстро реагируют, изолируют, изучают", — подметил Александр Коляда. 

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Пандемия 2020 года преподала человечеству несколько уроков. Главный из них — без науки никуда. 29 декабря 2019 года было 28 случаев в Ухане. Через две недели ДНК вируса была расшифрована, по сути, у ученых появилась инструкция для создания тестов и вакцины. И за 9 месяцев три вакцины прошли третью стадию испытаний. Ранее этот процесс занимал 15 лет. 

Второй урок: простые советы спасают, им никто не верит, они забываются. "Нет ничего нового в том, чтобы мыть руки, носить маски и держаться подальше от других людей, это работает", — резюмировал ученый. 

Напомним, ранее в Минздраве уточнили, какие симптомы чаще встречаются у больных COVID-19, а также назвали четкий алгоритм действий при их появлении.

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