Standard & Poor’s ожидает рецессии в глобальной экономике и роста дефолтов

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor"s (S&P) предупредило, что внезапный сбой в экономике, вызванный мерами по сдерживанию коронавируса, спровоцирует глобальную рецессию в 2020 году и может привести к росту уровня корпоративных дефолтов в США выше 10% в ближайшие 12 месяцев.

Об этом сообщает Reuters.

По мнению S&P, падение денежного потока и гораздо более жесткие условия финансирования в дополнение к обвалу цен на нефть нанесут вреда кредитоспособности.

"Эти факторы, вероятно, приведут к резкому росту дефолтов, причем уровень дефолтов нефинансовых корпораций в США может подняться выше 10% и достичь высоких однозначных цифр в Европе в течение следующих 12 месяцев", — говорится в сообщении.

Ранее международное агентство Standard & Poor"s (S&P) Global Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги Украины в иностранной и национальной валюте на уровне "B" со стабильным прогнозом.

Напомним, 15 марта Федеральная резервная система (ФРС) США экстренно снизила базовую процентную ставку до нуля и объявила о запуске масштабной программы количественного смягчения для стабилизации финансовых рынков и поддержки американской экономики.