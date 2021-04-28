Стефанчук отрицает конфликт Разумкова и ОП и не намерен становиться спикером Рады

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук утверждает, что не хотел бы стать главой парламента, а также отрицает существование конфликта между спикером ВР Дмитрием Разумковым и Офисом президента.

Об этом он заявил в интервью "Украинской правде".

В частности, Стефанчук заверил, что у него не было разговора с президентом Владимиром Зеленским относительно его возможного назначения на пост руководителя Рады вместо Разумкова.

"Я еще раз подтверждаю, что когда мы говорим о Дмитрии Александровиче Разумкове, всегда заявлял и заявляю: я его считаю членом команды президента Украины. И, как юрист, других оснований для того, чтобы считать по-другому, нет", — отметил первый вице-спикер.

"Что касается меня, то я вообще глубоко убежден, что то место, которое сейчас у меня, оно, по состоянию на сейчас, удовлетворяет меня более чем. Оно отнимает очень много времени, но оно мне дает профессиональный кайф и искру в глазах", — заявил Стефанчук.

При этом он добавил, что у него нет желания стать спикером и вообще "нет желания менять нынешнюю свою должность на любую другую".

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Первый замглавы Рады также прокомментировал отношения президента и спикера ВРУ.

"Что касается отношений Разумкова и президента, на тех встречах, на которых я был — у меня нет оснований считать, что между ними есть какой-то конфликт. Есть дискуссия. Есть разные точки зрения. И это абсолютно реально, это абсолютно честно. Думаю, что председатель ВРУ и президент — это люди очень интеллектуально правильно настроены. Они понимают, что любой конфликт может похоронить все общее дело. И поэтому, когда мы начинаем говорить о государственном управлении, о государственной власти, мне кажется, что будет выигрывать тот, кто в основу своего приоритета поставит именно необходимость достижения какой-то конечной цели, нежели выяснение каких-то вот внутренних причин", — подчеркнул Стефанчук.

У него также нет оснований считать, что Разумков якобы планирует какой-то собственный проект или отдельное политическое будущее.

"Я верю в единство команды. Я шел в политику под лозунгами объединения страны. И я очень не хотел бы в этом разочароваться", — сказал вице-спикер.

Напомним, согласно последним опросам, Разумков имеет, по данным КМИС, рейтинг 4,2%, а по данным группы "Рейтинг" — 3,3%.