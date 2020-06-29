Страны Скандинавии зафиксировали повышение радиации, обвинив в этом Россию

Нидерланды заявили, что незначительное повышение уровня радиации на севере Европы может быть следствием неисправности атомной электростанции на западе России, однако в РФ это отрицают.

Об этом сообщает The Independent.

В частности, компетентные органы Финляндии, Норвегии и Швеции заявили, что в начале этой недели обнаружили увеличение радиоактивного загрязнения в Скандинавии и в некоторых арктических регионах.

Шведское управление радиационной безопасности заявило, что подтвердить источник радиации невозможно.

В то же время в Нидерландах пришли к выводу, что он происходит из Западной России.

"Радионуклиды являются искусственными, то есть техногенными. Состав нуклидов может указывать на повреждение топливного элемента в атомной электростанции, однако конкретное расположение источника невозможно определить из-за ограниченного числа измерений", — отметили в Национальном институте здравоохранения и окружающей среды Нидерландов.

Вместе с тем, российский оператор ядерной энергетики "Росэнергоатом" отрицает, что на северо-западе страны есть какие-либо проблемы с двумя электростанциями.

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Российское государственное агентство ТАСС процитировало неназванного представителя пресс-службы "Роснергоатома", который заявил, что и станция вблизи Санкт-Петербурга, и другая под Мурманском работают "нормально, а уровень радиации находится в пределах нормы".

По его словам, уровень радиации на двух АЭС не изменялся в течение всего июня, также не было никаких жалоб на работу оборудования.

Как отмечается, незначительное превышение уровня радиации, обнаруженное в Скандинавии, не представляет угрозы ни для человека, ни для окружающей среды.

Напомним, 8 августа под Архангельском взорвался реактивный двигатель ракеты.

При этом радиационный фон в городе Северодвинск Архангельской области РФ в день взрыва во время испытаний на военном полигоне превышал норму в 4-16 раз.