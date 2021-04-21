Суперлига трещит по швам: новый проект уже покинули девять футбольных клубов

Часть футбольных клубов-основателей Европейской Суперлиги приняли решение покинуть этот проект. В частности, по данным европейским СМИ, 19 апреля от участия в этом турнире отказались все шесть английских клубов: "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Арсенал", "Челси" и "Манчестер Сити".

Так, по информации английских журналистов, "Челси" выходит из числа участников турнира из-за негативной реакции болельщиков по всему миру. Клуб Абрамовича согласился присоединиться к турниру в последний момент, но сейчас его менеджмент считает принятое решение ошибкой.

В то же время, как сообщает El Mundo Deportivo, УЕФА предложил английским клубам солидные денежные "премии" за отказ от участия в Суперлиге.

Из Суперлиги в этот же день также решили выйти испанские "Барселона" и "Атлетико".

Кроме этого, как сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн в Twitter, от участия в Европейской Суперлиге также отказался итальянский "Милан".

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Таким образом, уже в ближайшее время проект Европейской Суперлиги может быть полностью аннулирован. В частности, по информации TalkSPORT, 21 апреля представители двенадцати клубов, входящих в состав участников турнира, проведут собрание, на котором обсудят роспуск Суперлиги.

Тем временем, руководство Суперлиги опубликовало в социальных сетях заявление, в котором говорится, что проект откладывается, но не закрывается.

"В сложившихся обстоятельствах мы примем надлежащие меры о преобразовании проекта, не отказываясь от наших целей подарить болельщикам наилучший опыт и в то же время увеличить солидарные выплаты всей футбольной общественности", — говорится в сообщении.

Напомним, на днях двенадцать одних из самых сильных футбольных клубов Европы объявили о создании нового турнира под названием "Европейская Суперлига".

Речь идет о таких 12 клубах: "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Арсенал", "Челси", "Тоттенхэм" (все — Великобритания), "Барселона", "Реал", "Атлетико" (все — Испания), "Интер", "Милан" и "Ювентус" (Италия).

Инициаторами создания футбольной Суперлиги выступили президенты "Реала" и "Ювентуса" Флорентино Перес и Андреа Аньелли. При этом второй выступает и как глава Ассоциации европейских клубов (ECA), которая представляет интересы 246 футбольных клубов.

В свою очередь, в УЕФА заявили, что клубы, заявившиеся в новый турнир, получат бан на все внутренние и международные соревнования, а игроки не смогут играть за сборные.

Категорически против создания европейской футбольной Суперлиги также выступила Международная федерация футбола (FIFA).