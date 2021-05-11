Тимошенко сообщил о новом качестве диалога центральной и местной власти

Сотрудничество государства с органами местного самоуправления очень изменилось после местных выборов в 2020 году. Об этом, выступая на заседании консультативного совета по вопросам местного самоуправления, заявил заместитель руководителя Офиса президента и координатор программы Владимира Зеленского "Большая стройка" Кирилл Тимошенко.

"Много в чем мы сотрудничаем каждый день: это повседневные вопросы такие, как решение инфраструктурных проектов, и взаимодействие с Кабинетом министров, есть и стратегические вопросы", — отметил Тимошенко.

Он сказал, что в прошлом году начал использоваться механизм относительных заимствований областных советов на инфраструктурные проекты, а в этом году несколько местных советов уже решают вопрос о лизинге на медицинское оборудование.

"Это дает толчок для того, чтобы обновлялась как инфраструктура, так и наша медицина", — сказал Тимошенко.

Он уверен, что благодаря принятию изменений в государственный бюджет, дающих 5 млрд грн на местные субвенции, инфраструктурные и другие местные проекты, государство помогаем громадам.

Ранее Тимошенко подчеркнул, что опыт 2020 года показал, что новая качественная инфраструктура в Украине — это реально. "Люди видят, как меняется страна и на что идут их налоги. Инициатива президента Владимира Зеленского доказала, что при четко поставленных задачах, прописанных KPI и контроле за выполнением, можно добиться очень конкретных результатов", — сказал он.