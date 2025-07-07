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Украинские роботизированные боевые комплексы: в 2025 году к эксплуатации допущено около 30 моделей
В первой половине 2025 года Министерство обороны утвердило к эксплуатации в войсках почти тридцать новых образцов наземных роботизированных комплексов и дистанционно управляемых боевых модулей отечественного производства. Это на 30% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Минобороны.
Наземные роботизированные комплексы в Украине
"Мы активно развиваем направление роботизированных платформ и интегрируем их в боевые порядки войска. Это усиливает способности наших подразделений и реально спасает жизнь нашим воинам. На передовой работе уже успешно выполняют немало задач", — отметил заместитель министра обороны Украины Валерий Чуркин.
По его словам, речь идет об универсальных наземных многофункциональных платформах украинского производства, которые могут выполнять различные задачи:
- эвакуацию раненых;
- наблюдение за врагом;
- огневую поддержку подразделений;
- логистические операции;
- инженерные работы,
- в частности, минирование и разминирование территорий.
Многие из этих роботизированных комплексов имеют модульную конструкцию, позволяющую быстро адаптировать их под конкретные задачи.
В июне 2025 года Министерство обороны Украины кодифицировало более 120 новых образцов вооружения и военной техники, из которых более 100 изготовлены отечественными производителями.