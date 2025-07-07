Украинские роботизированные боевые комплексы: в 2025 году к эксплуатации допущено около 30 моделей

В первой половине 2025 года Министерство обороны утвердило к эксплуатации в войсках почти тридцать новых образцов наземных роботизированных комплексов и дистанционно управляемых боевых модулей отечественного производства. Это на 30% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Минобороны.

Наземные роботизированные комплексы в Украине

"Мы активно развиваем направление роботизированных платформ и интегрируем их в боевые порядки войска. Это усиливает способности наших подразделений и реально спасает жизнь нашим воинам. На передовой работе уже успешно выполняют немало задач", — отметил заместитель министра обороны Украины Валерий Чуркин.

По его словам, речь идет об универсальных наземных многофункциональных платформах украинского производства, которые могут выполнять различные задачи:

эвакуацию раненых;

наблюдение за врагом;

огневую поддержку подразделений;

логистические операции;

инженерные работы,

в частности, минирование и разминирование территорий.

Многие из этих роботизированных комплексов имеют модульную конструкцию, позволяющую быстро адаптировать их под конкретные задачи.

В июне 2025 года Министерство обороны Украины кодифицировало более 120 новых образцов вооружения и военной техники, из которых более 100 изготовлены отечественными производителями.