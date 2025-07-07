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Українські роботизовані бойові комплекси: в 2025 році до експлуатації допущено майже 30 моделей

Міноборони
Нові наземні роботизовані комплекси в Україні / Міноборони

Протягом першої половини 2025 року Міністерство оборони  затвердило до експлуатації у військах майже тридцять нових зразків наземних роботизованих комплексів та дистанційно керованих бойових модулів вітчизняного виробництва. Це на 30% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як пише Delo.ua,  про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Наземні роботизовані комплекси в Україні

"Ми активно розвиваємо напрямок роботизованих платформ та інтегруємо їх у бойові порядки війська. Це те, що посилює спроможності наших підрозділів та реально рятує життя нашим воїнам. На передовій роботи вже успішно виконують чимало завдань", – зазначив заступник міністра оборони України Валерій Чуркін. 

За його словами, мова йде про універсальні наземні багатофункціональні платформи українського виробництва, які можуть виконувати різноманітні завдання:

  • евакуацію поранених; 
  • спостереження за ворогом; 
  • вогневу підтримку підрозділів;
  •  логістичні операції; 
  • інженерні роботи, 
  • зокрема мінування та розмінування територій.

Багато з цих роботизованих комплексів мають модульну конструкцію, що дає змогу швидко адаптувати їх під конкретні завдання.

Додамо, у червні 2025 року Міністерство оборони України кодифікувало понад 120 нових зразків озброєння та військової техніки, з яких понад 100 виготовлені вітчизняними виробниками. 

Автор:
Ольга Опенько