Ткаченко требует ввести компенсации за "локдаун для культуры" в Киеве

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко отмечает необходимость введения компенсаций для заведений культуры Киева в связи с требованием столичных властей прекратить работу в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Ситуация напряженная. Хотя "оранжевая" зона сохраняется, но локдаун для культуры и креативных индустрий с 20 марта — однозначно спорное решение. Напомню, что именно культура и креативный бизнес добросовестно соблюдали и соблюдают требования санитарно-эпидемиологических ограничений и понесли наибольшие экономические убытки из-за пандемии Covid-19", — отметил он.

По словам чиновника, принимая подобные решения, нужно учитывать последствия и предлагать компенсацию за убытки для учреждений культуры. Он отметил, что его министерство готово поделиться опытом с Киевгорадминистрацией и подсказать, как внедрить механизм компенсаций.

Читайте также: В Украине суточный прирост заразившихся коронавирусом подскочил до 15 тысяч

"Господин мэр, то, почему в этих условиях остается работать общественный транспорт, не может быть просто риторическим вопросом, согласитесь. Покажите свое неравнодушие к культурно-креативной сфере. Со стороны министерства мы готовы помочь", — добавил он.

Напомним, с 20 марта в Киеве должны быть закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы и прочие развлекательные заведения, а также торгово-развлекательные центры (кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов и магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии).