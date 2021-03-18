Политика 1 час назад

Ткаченко требует ввести компенсации за "локдаун для культуры" в Киеве

Минкультуры готово поделитьсяс КГГА опытом и подсказать, как внедрить механизм компенсаций

Александр Ткаченко. Фото: decentralization.gov.ua Александр Ткаченко. Фото: decentralization.gov.ua
Александр Ткаченко. Фото: decentralization.gov.ua

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко отмечает необходимость введения компенсаций для заведений культуры Киева в связи с требованием столичных властей прекратить работу в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Ситуация напряженная. Хотя "оранжевая" зона сохраняется, но локдаун для культуры и креативных индустрий с 20 марта — однозначно спорное решение. Напомню, что именно культура и креативный бизнес добросовестно соблюдали и соблюдают требования санитарно-эпидемиологических ограничений и понесли наибольшие экономические убытки из-за пандемии Covid-19", — отметил он.

Кратко и по делу в Telegram

По словам чиновника, принимая подобные решения, нужно учитывать последствия и предлагать компенсацию за убытки для учреждений культуры. Он отметил, что его министерство готово поделиться опытом с Киевгорадминистрацией и подсказать, как внедрить механизм компенсаций.

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"Господин мэр, то, почему в этих условиях остается работать общественный транспорт, не может быть просто риторическим вопросом, согласитесь. Покажите свое неравнодушие к культурно-креативной сфере. Со стороны министерства мы готовы помочь", — добавил он.

Напомним, с 20 марта в Киеве должны быть закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы и прочие развлекательные заведения, а также торгово-развлекательные центры (кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов и магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии).

В то же время министр здравоохранения Максим Степанов выступает против введения общенационального жесткого карантина из-за распространения Covid-19.

Сейчас в Украине в "красной" зоне по Covid-19 находятся четыре области — Ивано-Франковская, Черновицкая, Закарпатская и Житомирская. На "подходе" еще две области — Львовская и Винницкая, а также Киев.

Однако последнее решение киевских властей не означает автоматического внесения Киева в "красную" зону, предполагающего, в частности, остановку работы. общественного транспорта.

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